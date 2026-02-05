יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:23
כדורגל ישראלי

מוסונדה ייעדר מסכנין בגלל הבדיקות הרפואיות

בלם הרכש לא ייכלל בסגל הפועל פ"ת אחרי שנמצא כי נדרש לבצע לו בדיקות נוספות, מה שמעמיד את העסקה בסכנה. יונתן כהן ונידם צפויים לחזור לרשות פרץ

|
אלכס מוסונדה (IMAGO)
אלכס מוסונדה (IMAGO)

רק שלשום (שלישי), נחת בלם הרכש של הפועל פתח תקווה אלכס מוסונדה בישראל, אך היום נודע כי מעברו בסכנה.

השחקן לא ייכלל בסגל למשחק מול בני סכנין בשבת, לאחר שמהבדיקות הרפואיות שנערכו לו עלה כי נדרשות בדיקות נוספות אשר יושלמו בימים הקרובים.

כרגע, הממצאים שעלו בבדיקה מעמידים את העסקה בסכנה ובמועדון מעריכים שעד יום ראשון יתקבלו התשובות הסופיות.

יונתן כהן ונידם צפויים לחזור

מי שכן אמורים לחזור לסגל של עומר פרץ, הם יונתן כהן ונדב נידם שחזרו להתאמן, כאשר עידן כהן ייעדר ושחר רוזן בספק גדול. הפועל פ”ת מגיעה להתמודדות לאחר ה-0:2 על מ.ס אשדוד במחזור הקודם.

