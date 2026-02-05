יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:23
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2165-227926ריאל מדריד5
62%2200-224426ברצלונה6
62%2223-227526הכוכב האדום7
62%2177-224026פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
46%2164-214026וירטוס בולוניה12
46%2293-226726דובאי13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

"שמחים מהניצחון האחרון, אנחנו יכולים יותר"

עודד קטש דיבר לקראת המפגש מול הכוכב האדום ורגע לפני ההמראה לבלגרד: "משחק חוץ אולי מהקשים שיש ביורוליג, בטח בכושר שהיא נמצאת בו". וגם: ווקר

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי תל אביב הגיעה לפני זמן קצר (חמישי) לנמל התעופה בן גוריון לקראת היציאה לבלגרד, שם יפגשו את הכוכב האדום במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג שיהיה גם חלקו השני של שבוע משחקים כפול. הצהובים רוצים להמשיך את המומנטום מהמשחק ביום שלישי האחרון והפעם ניצבת מולם יריבה קשה במיוחד שמצאה את הקצב שלה.

מאמן הקבוצה עודד קטש דיבר לפני ההמראה: ״זה עדיין שבוע כפול, למרות שהיה לנו אקסטרה יום. אנחנו שמחים שניצחנו את המשחק האחרון, אבל לא שיחקנו את הכי חזק שלנו. אנחנו יכולים יותר, לדרוש מעצמנו יותר, ברמה ההגנתית, ברמת האינטנסיביות, וזה בטח נכון לקראת משחק חוץ אולי מהקשים שיש ליורוליג, בטח בכושר שהכוכב נמצאת״.

איבדתם במשחק הקודם את טי ג'יי, ואתם פוגשים קבוצה שקיבלה בחזרה את בולומבוי ויש להם את מוטיונאס ואת איזונדו, כמה זה הופך את העניינים מאתגרים אפילו עוד יותר?
״קודם כל, טי ג'יי, אנחנו יודעים כמה הוא חשוב לנו וזו בהחלט מכה לא קלה, ואנחנו נצטרך לפצות על זה, כמו שעשינו במקרים אחרים. לגבי הכוכב, קודם כל בולומבוי מאוד משמעותי עבורם, אבל לא רק, הגארדים שלהם, קבוצה שמשחקת עם מקינטייר באחד ונאוורה וקאליניץ׳ זה כמה דברים, זה גם גודל.

טי גטי ג'יי ליף מטביע. יחסר לקבוצה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“הם מספקים ממוצע של 15 ריבאונדים בהתקפה בחמשת המשחקים האחרונים. הם מאוד אינטנסיביים, הרבה חילופים, קבוצה הגנתית מאוד טובה עם כל האנרגיות שיש שם. שוב אני אומר, משחק חוץ מאוד מאוד קשה, מבחן גדול עבורנו״.

על פניו ג'ון סיים את תקופת הפציעה וכמו שהמועדון הודיע, גם לוני. למה לוני בכל זאת לא משחק, והאם ג'ון וזאק באמת היו חלק מהרוטציה?
״לרמת תהליך ההחלמה, ג'ון וזאק עשו קצת, עשו אימונים ללא מגע ועשו אינטנסיביות מסוימת ולוני טיפה מאחורה. זהו, אני מקווה שנראה אותו בהמשך, בקרוב״.

