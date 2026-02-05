"שמחים מהניצחון האחרון, אנחנו יכולים יותר"

מכבי תל אביב הגיעה לפני זמן קצר (חמישי) לנמל התעופה בן גוריון לקראת היציאה לבלגרד, שם יפגשו את הכוכב האדום במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג שיהיה גם חלקו השני של שבוע משחקים כפול. הצהובים רוצים להמשיך את המומנטום מהמשחק ביום שלישי האחרון והפעם ניצבת מולם יריבה קשה במיוחד שמצאה את הקצב שלה.

מאמן הקבוצה עודד קטש דיבר לפני ההמראה: ״זה עדיין שבוע כפול, למרות שהיה לנו אקסטרה יום. אנחנו שמחים שניצחנו את המשחק האחרון, אבל לא שיחקנו את הכי חזק שלנו. אנחנו יכולים יותר, לדרוש מעצמנו יותר, ברמה ההגנתית, ברמת האינטנסיביות, וזה בטח נכון לקראת משחק חוץ אולי מהקשים שיש ליורוליג, בטח בכושר שהכוכב נמצאת״.

איבדתם במשחק הקודם את טי ג'יי, ואתם פוגשים קבוצה שקיבלה בחזרה את בולומבוי ויש להם את מוטיונאס ואת איזונדו, כמה זה הופך את העניינים מאתגרים אפילו עוד יותר?

״קודם כל, טי ג'יי, אנחנו יודעים כמה הוא חשוב לנו וזו בהחלט מכה לא קלה, ואנחנו נצטרך לפצות על זה, כמו שעשינו במקרים אחרים. לגבי הכוכב, קודם כל בולומבוי מאוד משמעותי עבורם, אבל לא רק, הגארדים שלהם, קבוצה שמשחקת עם מקינטייר באחד ונאוורה וקאליניץ׳ זה כמה דברים, זה גם גודל.

טי ג'יי ליף מטביע. יחסר לקבוצה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“הם מספקים ממוצע של 15 ריבאונדים בהתקפה בחמשת המשחקים האחרונים. הם מאוד אינטנסיביים, הרבה חילופים, קבוצה הגנתית מאוד טובה עם כל האנרגיות שיש שם. שוב אני אומר, משחק חוץ מאוד מאוד קשה, מבחן גדול עבורנו״.

על פניו ג'ון סיים את תקופת הפציעה וכמו שהמועדון הודיע, גם לוני. למה לוני בכל זאת לא משחק, והאם ג'ון וזאק באמת היו חלק מהרוטציה?

״לרמת תהליך ההחלמה, ג'ון וזאק עשו קצת, עשו אימונים ללא מגע ועשו אינטנסיביות מסוימת ולוני טיפה מאחורה. זהו, אני מקווה שנראה אותו בהמשך, בקרוב״.