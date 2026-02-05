יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:22
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

ניצחון למכבי פ"ת בתביעתו של אליסון דוס סנטוס

לאחר שדרש 300,000 ש"ח, ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי דווקא הברזילאי יידרש לשלם לה 4,000 שקלים. את הקבוצה ייצג עו"ד גל גולדברג. וגם: הקשר לעמוס

|
אליסון דוס סנטוס (עמרי שטיין)
אליסון דוס סנטוס (עמרי שטיין)

ניצחון גדול למכבי פתח תקווה בתביעתו של בלם העבר הברזילאי אליסון דוס סנטוס, שהוגשה לפני קצת יותר מארבע שנים נגדה. אתמול, בית הדין האזורי לעבודה בת"א בראשות סגנית נשיאת בית הדין, השופטת יפית מזרחי-לוי, דחה כמעט את כל רכיבי התביעה.

למעשה, נתקבלו חלקית הטענות של השחקן בעניין ההפרשות לקופה הפנסיונית וחייב אותה לשלם סכום של 17,369 שקלים, אך לאחר קיזוז הסכומים שטענה הקבוצה בגין פסק בוררות שיש לה מול התובע ומשום תשלומים שהתובע קיבל ממנה, הוא זה שנותר חייב לקבוצה כ-4,000 שקלים. התביעה אגב עמדה על סה"כ של 300,000 שקלים.

דוס סנטוס טען כי לא קיבל גמר חשבון, לא שולמו לו פיצויי פיטורים, שלא קיבל תלושי שכר ושלא קיבל תמורה מיוחדת לעבודתו ביום ראשון (יום המנוחה של הנוצרים-מקביל לשבת של היהודים) ושבנוסף לא נצברו ונפדו לו ימי חופשה והבראה וכנ"ל פנסיה.

עו"ד גל גולדברג (פרטי)עו"ד גל גולדברג (פרטי)

“ביה”ד הגיע לתוצאה האמיצה והצודקת”

גם הפסיקה בעניינו של דני עמוס השפיעה, שכן בסעיף האחרון נכתב כי: "על אף תוצאות פסק הדין, לאור האופי התקדימי של ההלכה שיצאה במסגרת פסק הדין בעניין מכבי נתניה שניתן רק לאחר הגשת הסיכומים על ידי הצדדים, כל צד יישא בהוצאותיו", נמסר.

עו"ד גל גולדברג, שייצג את המלאבסים בהליכים המשפטיים מסר בתגובה ל-ONE: "הגם שמרשתי, קבוצת הכדורגל מכבי פתח תקווה, נגררה בעל-כורחה לתביעת סרק זו, בסופו של יום, לאחר שבית הדין שמע את גרסאות הצדדים, בחן וניתח את שלל הראיות שהובאו בפניו ושמע את העדים שנחקרו בחקירות נגדיות ממושכות, הגיע בית הדין לתוצאה האמיצה והצודקת והיא, למעשה, דחיית התביעה במלואה למעט סכומים זניחים שקוזזו במלואם והותירו את השחקן חייב אלפי שקלים לקבוצה. אני מברך על כך שהצדק נעשה ונראה".

