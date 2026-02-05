ניצחון למכבי פ"ת בתביעתו של אליסון דוס סנטוס

ניצחון גדול למכבי פתח תקווה בתביעתו של בלם העבר הברזילאי אליסון דוס סנטוס, שהוגשה לפני קצת יותר מארבע שנים נגדה. אתמול, בית הדין האזורי לעבודה בת"א בראשות סגנית נשיאת בית הדין, השופטת יפית מזרחי-לוי, דחה כמעט את כל רכיבי התביעה.

למעשה, נתקבלו חלקית הטענות של השחקן בעניין ההפרשות לקופה הפנסיונית וחייב אותה לשלם סכום של 17,369 שקלים, אך לאחר קיזוז הסכומים שטענה הקבוצה בגין פסק בוררות שיש לה מול התובע ומשום תשלומים שהתובע קיבל ממנה, הוא זה שנותר חייב לקבוצה כ-4,000 שקלים. התביעה אגב עמדה על סה"כ של 300,000 שקלים.

דוס סנטוס טען כי לא קיבל גמר חשבון, לא שולמו לו פיצויי פיטורים, שלא קיבל תלושי שכר ושלא קיבל תמורה מיוחדת לעבודתו ביום ראשון (יום המנוחה של הנוצרים-מקביל לשבת של היהודים) ושבנוסף לא נצברו ונפדו לו ימי חופשה והבראה וכנ"ל פנסיה.

עו"ד גל גולדברג (פרטי)

“ביה”ד הגיע לתוצאה האמיצה והצודקת”

גם הפסיקה בעניינו של דני עמוס השפיעה, שכן בסעיף האחרון נכתב כי: "על אף תוצאות פסק הדין, לאור האופי התקדימי של ההלכה שיצאה במסגרת פסק הדין בעניין מכבי נתניה שניתן רק לאחר הגשת הסיכומים על ידי הצדדים, כל צד יישא בהוצאותיו", נמסר.

עו"ד גל גולדברג, שייצג את המלאבסים בהליכים המשפטיים מסר בתגובה ל-ONE: "הגם שמרשתי, קבוצת הכדורגל מכבי פתח תקווה, נגררה בעל-כורחה לתביעת סרק זו, בסופו של יום, לאחר שבית הדין שמע את גרסאות הצדדים, בחן וניתח את שלל הראיות שהובאו בפניו ושמע את העדים שנחקרו בחקירות נגדיות ממושכות, הגיע בית הדין לתוצאה האמיצה והצודקת והיא, למעשה, דחיית התביעה במלואה למעט סכומים זניחים שקוזזו במלואם והותירו את השחקן חייב אלפי שקלים לקבוצה. אני מברך על כך שהצדק נעשה ונראה".