יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2165-227926ריאל מדריד5
62%2200-224426ברצלונה6
62%2223-227526הכוכב האדום7
62%2177-224026פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
46%2164-214026וירטוס בולוניה12
46%2293-226726דובאי13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

"אגרוף אחד, עבור הפועל": איטודיס נאם לשחקניו

בשיא הלחץ, מאמן הפועל דיבר ארוכות עם שחקניו באימון היום לקראת ולנסיה ב-21:00: "נצא מזה, עובדים קשה". ההחלטה על מיציץ' ובראיינט - ברגע האחרון

|
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

לחץ. זו מילה המפתח במה שקורה בהפועל תל אביב, ועם זה בראש האדומים יארחו היום (חמישי, 21:00) את ולנסיה בהיכל מנורה מבטחים במטרה לצאת מהמשבר. הקבוצה הפסידה שלושה משחקים ברציפות ביורוליג ואיבדה את הפסגה, ואין תרופה טובה יותר מאשר לרשום ניצחון אחד, שיכול להוציא לתקופה ודרך חדשות.

המועדון נחת אתמול מבלגרד, הגיע ישירות מנתב”ג לאימון המסכם בהיכל מנורה מבטחים וכבר היום בעשר בבוקר התייצבו לסשן וידאו אחרון ואימון הזריקות שקודם, רגע לפני מנוחה קטנה ועלייה לפרקט מול הספרדים, מולם אי אפשר של שלא לטעון שנוצרה יריבות קטנה אחרי הציוצים בין עופר ינאי למאמנם וגם למה שהאדומים עשו להם אשתקד בחצי גמר היורוקאפ.

באימון הקליעות בבוקר דימיטריס איטודיס, מאמן הפועל ת”א, תפס את השחקנים שלו לשיחה לא קצרה ודיבר איתם על המצב: “אנחנו בתקופה קשה, אבל אנחנו נלחמנו בשביל הפועל, בשביל הקהל שלנו, אנחנו נצא מזה כולנו ביחד. חדר ההלבשה, הצוות, הקהל, נצא מזה ביחד. אמרתי בטלוויזיה ולא שידרו, אנחנו קודם כל מייצגים את הפועל”.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

עוד אמר להם היווני: “קודם כל זה הפועל. נעשה הכל כדי שהפועל תל אביב תצליח, שהקהל שלה ישמח. המשחק הזה חשוב מאוד לקהילה שלנו. אנחנו מאכזבים בתקופה האחרונה, אבל כולנו יודעים כמה קשה אנחנו עובדים כדי שהדבר הזה יקרה וכולנו ביחד, אגרוף אחד. אף אחד פה לא חושב על עצמו, כולנו עובדים קשה וביחד”.

מבחינה מקצועית, וסיליה מיציץ’ ואלייז’ה בראיינט עדיין בספק, כאשר הם יעברו בדיקה אחרונה רגע לפני רישום הטופס ורק אז יהיה ניתן לדעת האם הם יכולים להירשם או לא, כשבמועדון אופטימיים שכן. מבחינת קהל, הצפי הוא שיגיעו בין 6 ל-7 אלפים אוהדים, זאת אחרי שבמועדון פעלו רבות כדי להביא מוזמנים רבים.

