אומבר ניגש לטלפון במהלך השובר ואז הפסיד

עולם הטניס שוער ומעלה לא מעט שאלות. השחקן הצרפתי הוגו אומבר סיפק אמש (רביעי) רגע ביזארי במיוחד בטורניר מונפלייה, כשאיבד יתרון של שלוש נקודות משחק והודח לאחר שובר שוויון דרמטי וחריג במיוחד, שכלל עצירה לא שגרתית לבדיקת הטלפון האישי שלו.

אומבר, המדורג 38 בעולם, כבר היה נקודה אחת מניצחון שני ברציפות במונפלייה, אחרי שהוביל במערכה השלישית. אלא שדווקא אז חזר יריבו, בן ארצו אדריאן מנארינו, הציל נקודות משחק, שמר על ההגשה וגרר את המשחק לשובר שוויון מכריע.

בתחילת שובר השוויון נראה שמנארינו, לשעבר שחקן טופ-20 וכיום מדורג 70, תופס מומנטום כשעלה ליתרון מהיר. אומבר לא נשבר, לקח ארבע נקודות רצופות והפך את התמונה, כשהוא מרחק נגיעה מהעפלה לשלב הבא.

ניגש לספסל במהלך שובר השוויון

אלא שאז הגיע הרגע החריג של המשחק. במקום להתכונן לנקודת ההגשה, אומבר ניגש לספסל, חיטט בתיקו, שלף את הטלפון הנייד והביט במסך לשנייה קלה. לאחר מכן סימן התנצלות קצרה לשופט ולמנארינו וחזר למגרש.

העצירה הבלתי מוסברת התבררה כנקודת מפנה. אומבר איבד ריכוז, הפסיד ארבע נקודות רצופות, ושובר השוויון – והמשחק כולו – ברח לו מהידיים. מנארינו, מצדו, שמר על קור רוח, סגר עניין והסתפק בחגיגה צנועה מול הקהל.

בסיום, מנארינו השלים ניצחון 6:7, 3:6, 6:7 אחרי כמעט שלוש שעות משחק – הארוך ביותר שלו מאז חודש ספטמבר. עבור אומבר, זה היה ערב מתסכל במיוחד, שייזכר פחות בגלל הטניס ויותר בגלל רגע אחד מוזר ובלתי נשכח, שכנראה ידובר עליו עוד לא מעט.