אל הילאל: אם ויניסיוס יהיה זמין ננסה להחתימו

זוכה כדור הזהב 2022 הוא כבר שחקן של אל הילאל. כאשר בקושי 6 חודשים נותרו לו בחוזה עם אל איתיחאד, קארים בנזמה החליט לבצע תפנית לא צפויה בקריירה שלו ולעבור למועדון שמאמן סימונה אינזאגי, לאחר שהרגיש שמזלזלים בו במועדון הקודם עם הצעת הארכת חוזה שאינה מספקת. כעת, במוליכת טבלת הליגה הסעודית, הוא יפגוש מכרים ותיקים מלה ליגה כמו תיאו הרננדס ויאסין בונו.

על כל אלה דיבר בראיון המנכ"ל הספרדי של אל הילאל, אסטבה קלסאדה, שהעריך את משמעות המהלך עבור המועדון, לצד נושאים נוספים. מעבר להחתמה הגלקטית של הצרפתי, קלסאדה הבהיר שהפרויקט רציני מאוד: "השקענו גם בכישרון צעיר מעבר לקארים. אנחנו רוצים להיאבק על כל התארים, לא מסתפקים בפחות".

הגעתו של בנזמה עוררה לא מעט כעס, והזעם של כריסטיאנו רונאלדו עשה סיבוב בעולם. הסיבה? קרן ההשקעות הציבורית, שהיא הבעלים של אל נאסר ושל אל הילאל, בין היתר, החליטה להשקיע יותר בקבוצה הנוכחית של בנזמה מאשר בזו של כריסטיאנו. כעס כה גדול, עד שהפורטוגלי אף סירב לשחק עד שיתברר ניגוד עניינים אפשרי. "צריך לשאול אותו מה עובר עליו", העיר קלסאדה.

קארים בנזמה וכריסטיאנו רונאלדו (האתר הרשמי של הליגה הסעודית)

כך או כך, בנזמה כבר שחקן של אל הילאל. החלוץ הצרפתי התחייב עד 2027, ובערב הסעודית מצפים בקוצר רוח לראות אותו לובש את מדי מועדונו החדש. המפתחות לסגירת עסקאות בסדר גודל כזה נובעים, לפי קלסאדה, מההתלהבות הגדולה של הקהל הסעודי מהכדורגל, מתוכניות ממשלתיות לקידום המועדונים ולמשיכת כוכבים, ומהתמיכה של הנסיך במועדון באמצעות משאבים חיוניים.

ויניסיוס, החלום הערבי

בהדרגה, הכדורגל הסעודי צומח ומתחיל להתחרות בחלק מהקבוצות באירופה. לדוגמה, אל הילאל עצמה ניצחה את מנצ'סטר סיטי בגביע העולם למועדונים בארצות הברית. וזה בא לידי ביטוי גם באפשרות להחתים שחקנים רבים וטובים יותר. אסטבה קלסאדה לא התחמק מהשם ויניסיוס, שכבר נקשר לערב הסעודית לא פעם: "במקרה שלנו אין שיחות, אבל מנכ"ל הליגה הסעודית, בכל פעם ששואלים אותו, אומר שאם הוא יהיה זמין, ינסו להביא אותו", הזכיר.

הוא פחות "נכנס לבוץ" כשנשאל על האפשרות שפפ גווארדיולה, שנראה כי הוא הולך ומסיים בהדרגה את הקריירה הנהדרת שלו באיתיחאד: "אם יום אחד הוא יהיה זמין, בטוח שיהיה עניין", סיכם.