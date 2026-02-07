יום שבת, 07.02.2026 שעה 11:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
2928-2823אוססונה8
2830-3022ריאל סוסיאדד9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2335-2322ולנסיה16
2327-1622חטאפה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

בארסה עוקבת מקרוב אחרי מיקה גודטס מאייאקס

הקיצוני בן ה-20 שמשתף פעולה עם גלוך נמצא בעונה מרהיבה ומעורר עניין אצל אלופת ספרד, כאשר גם ארסנל במרוץ ונאפולי, רומא ושטוטגרט יצרו איתו קשר

|
מיקה גודטס (IMAGO)
מיקה גודטס (IMAGO)

אייאקס היא קבוצה שמגדלת כישרונות, אף שהיא אינה עוברת את התקופה הטובה ביותר שלה. המועדון ההולנדי שקוע במשבר מקצועי ואיבד כל סיכוי לזכות באליפות. הם החתימו את ג’ורדי קרויף כמנהל ספורטיבי בניסיון לייצב מחדש את הספינה, והבשורה הגדולה היחידה היא הפריצה של שחקן צעיר נוסף שמסתמן ככוכב.

“מיקה גודטס, קיצוני בן 20, הפך לכוכב הגדול של הקבוצה ומושך תשומת לב רבה מאוד בשוק. ברצלונה עקבה אחריו מקרוב במספר הזדמנויות, מבלי לעשות צעד קדימה, אך היא אחת הקבוצות שהפגינו את העניין הרב ביותר בו”, כך דווח בתקשורת הקטלונית.

גודטס הוא קיצוני מהיר ובעל אחד על אחד מצוין. החיסרון הגדול שלו היה הסיומת, אך העונה הוא כבר עם 10 שערים ו-9 בישולים, וללא ספק מדובר בשחקן המשפיע ביותר בקבוצה. לרוב הוא משחק באגף שמאל, עם רגל הפוכה, והפך לשחקן מכריע ושובר שוויון.

גודטס וגלוך (IMAGO)גודטס וגלוך (IMAGO)

ברצלונה וארסנל במרוץ

לפי ‘Voetbal International’, ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחות שלו יחד עם ארסנל. אלו שתי הקבוצות שעקבו אחריו מקרוב במספר הרב ביותר של פעמים, אם כי יש מועדונים שהראו נחישות גדולה יותר לצרפו. נאפולי אף יצרה קשר עם אייאקס בשבועות האחרונים, בעוד רומא ושטוטגרט כבר שוחחו עם סביבתו של השחקן.

הערכת השווי הנוכחית של גודטס עומדת על 15 מיליון אירו, אך אייאקס אינה מעוניינת למכור בשלב זה, אלא אם תגיע הצעה חריגה מהשוק. במועדון מאמינים שהוא צריך להוביל את בניית הקבוצה מחדש במסגרת הפרויקט הבא, ומשוכנעים שהוא יכול להתפתח עוד הרבה כשחקן. היחסים בין אייאקס לברצלונה תמיד היו טובים מאוד, ובשנים האחרונות בוצעו לא מעט עסקאות בין המועדונים, כך שלמועדון הקטלוני עשויה להיות עדיפות מסוימת. העובדה שג’ורדי קרויף נמצא באייאקס גם היא מסייעת.

בשלב זה, ברצלונה מעוניינת לצרף את מרקוס רשפורד באופן קבוע בקיץ הקרוב, וזו העדיפות בעמדת הקיצוני. קיימת אופציית רכישה בסכום של 30 מיליון אירו למימוש בקיץ, אך השחקן יצטרך להפחית בשכרו. במועדון הקטלוני בונים עליו, אם המספרים יסתדרו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */