בארסה עוקבת מקרוב אחרי מיקה גודטס מאייאקס

אייאקס היא קבוצה שמגדלת כישרונות, אף שהיא אינה עוברת את התקופה הטובה ביותר שלה. המועדון ההולנדי שקוע במשבר מקצועי ואיבד כל סיכוי לזכות באליפות. הם החתימו את ג’ורדי קרויף כמנהל ספורטיבי בניסיון לייצב מחדש את הספינה, והבשורה הגדולה היחידה היא הפריצה של שחקן צעיר נוסף שמסתמן ככוכב.

“מיקה גודטס, קיצוני בן 20, הפך לכוכב הגדול של הקבוצה ומושך תשומת לב רבה מאוד בשוק. ברצלונה עקבה אחריו מקרוב במספר הזדמנויות, מבלי לעשות צעד קדימה, אך היא אחת הקבוצות שהפגינו את העניין הרב ביותר בו”, כך דווח בתקשורת הקטלונית.

גודטס הוא קיצוני מהיר ובעל אחד על אחד מצוין. החיסרון הגדול שלו היה הסיומת, אך העונה הוא כבר עם 10 שערים ו-9 בישולים, וללא ספק מדובר בשחקן המשפיע ביותר בקבוצה. לרוב הוא משחק באגף שמאל, עם רגל הפוכה, והפך לשחקן מכריע ושובר שוויון.

גודטס וגלוך (IMAGO)

ברצלונה וארסנל במרוץ

לפי ‘Voetbal International’, ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי ההתפתחות שלו יחד עם ארסנל. אלו שתי הקבוצות שעקבו אחריו מקרוב במספר הרב ביותר של פעמים, אם כי יש מועדונים שהראו נחישות גדולה יותר לצרפו. נאפולי אף יצרה קשר עם אייאקס בשבועות האחרונים, בעוד רומא ושטוטגרט כבר שוחחו עם סביבתו של השחקן.

הערכת השווי הנוכחית של גודטס עומדת על 15 מיליון אירו, אך אייאקס אינה מעוניינת למכור בשלב זה, אלא אם תגיע הצעה חריגה מהשוק. במועדון מאמינים שהוא צריך להוביל את בניית הקבוצה מחדש במסגרת הפרויקט הבא, ומשוכנעים שהוא יכול להתפתח עוד הרבה כשחקן. היחסים בין אייאקס לברצלונה תמיד היו טובים מאוד, ובשנים האחרונות בוצעו לא מעט עסקאות בין המועדונים, כך שלמועדון הקטלוני עשויה להיות עדיפות מסוימת. העובדה שג’ורדי קרויף נמצא באייאקס גם היא מסייעת.

בשלב זה, ברצלונה מעוניינת לצרף את מרקוס רשפורד באופן קבוע בקיץ הקרוב, וזו העדיפות בעמדת הקיצוני. קיימת אופציית רכישה בסכום של 30 מיליון אירו למימוש בקיץ, אך השחקן יצטרך להפחית בשכרו. במועדון הקטלוני בונים עליו, אם המספרים יסתדרו.