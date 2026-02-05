יום חמישי, 05.02.2026 שעה 17:22
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5625-6421פ.ס.וו. איינדהובן1
3932-5121פיינורד2
3834-5220ניימיכן3
3828-4121אייאקס4
3534-2721ספרטה רוטרדם5
3235-3621אלקמאר6
3124-3121טוונטה אנסחדה7
3126-2821כרונינגן8
2643-3021זוולה9
2531-3220הירנביין10
2536-3121פורטונה סיטארד11
2427-3020אוטרכט12
2337-2221אקסלסיור רוטרדם13
2234-3120גו אהד איגלס14
1836-2221וולנדם15
1753-3021הראקלס אלמלו16
1634-2321נאק ברדה17
1637-2521טלסטאר18

"לאייאקס היו 2 קשרים שרצו להגיע, גלוך הועדף"

בהולנד הסבירו שהקבוצה העדיפה את החתמת הישראלי על פני חיזוק בעמדת הקשר האחורי, כשטיילר מורטון ויוליאן ווייגל, לשעבר בליברפול ודורטמונד, נדחו

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

החיפוש של אייאקס אחר קשר אחורי בקיץ האחרון הרים לא מעט גבות, כך לפי ‘Voetbal International’. בתוך הסגל ובצוות הסקאוטינג מתקשים להבין כיצד עד כה לא הוחתם אף שחקן לעמדה הזו, במיוחד לאור העובדה שהסקאוטים כבר הציעו שני מועמדים בשנה שעברה.

“מאז עזיבתו של ג'ורדן הנדרסון, אייאקס מחפשת קשר אחורי חדש. בקיץ האחרון נשקלו מספר שמות, בהם אדסון אלברס, טיילר מורטון ויוליאן וייגל. שני האחרונים נצפו על ידי המועדון, ושניהם הביעו רצון להגיע לאייאקס. ניתן היה לצרף את שניהם בפחות מ-10 מיליון אירו, אך הנהלת המועדון העדיפה מהלך אחר”, נכתב בתקשורת ההולנדית.

“גלוך הועדף”

“לאייאקס ניתנה ההזדמנות להחתים את אוסקר גלוך מרד בול זלצבורג, והיא ראתה בכך הזדמנות זהב. החיפוש אחר קשר אחורי נדחה בהתאם, ומורטון ו-ווייגל בחרו באופציות אחרות. וייגל בן ה-30 עבר לאל קאדסיה הסעודית, ומורטון עבר מליברפול לליון.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

מורטון גדל בליברפול לה השתייך בין 2021 ל-2025 ושיחק בהשאלות בבלקבורן והאל סיטי לפי שבקיץ נמר לליון, כאשר הוא אף שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. ווייגל שיחק בעברו בדורטמונד (2015-2019) ובנפיקה ליסבון (2020-2023) לפני שעבר למנשנגלדבאך ולערב הסעודית, כשבעבר אף רשם הופעות בנבחרת גרמניה הבוגרת.

ווייגל ומורטון (IMAGO)ווייגל ומורטון (IMAGO)

ההחתמה של גלוך, במקום קשר אחורי, עוררה סימני שאלה בשתי מחלקות באייאקס. הסקאוטים מצאו זאת מוזר ששחקנים שהם המליצו עליהם לא הובאו לעמדה שהמועדון נזקק לה. גם השחקנים תהו כיצד לא נמצא מחליף להנדרסון. בסופו של דבר צורף ג'יימס מקונל בהשאלה מליברפול כפתרון זמני, אך הוא עזב במהירות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */