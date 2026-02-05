"לאייאקס היו 2 קשרים שרצו להגיע, גלוך הועדף"

החיפוש של אייאקס אחר קשר אחורי בקיץ האחרון הרים לא מעט גבות, כך לפי ‘Voetbal International’. בתוך הסגל ובצוות הסקאוטינג מתקשים להבין כיצד עד כה לא הוחתם אף שחקן לעמדה הזו, במיוחד לאור העובדה שהסקאוטים כבר הציעו שני מועמדים בשנה שעברה.

“מאז עזיבתו של ג'ורדן הנדרסון, אייאקס מחפשת קשר אחורי חדש. בקיץ האחרון נשקלו מספר שמות, בהם אדסון אלברס, טיילר מורטון ויוליאן וייגל. שני האחרונים נצפו על ידי המועדון, ושניהם הביעו רצון להגיע לאייאקס. ניתן היה לצרף את שניהם בפחות מ-10 מיליון אירו, אך הנהלת המועדון העדיפה מהלך אחר”, נכתב בתקשורת ההולנדית.

“גלוך הועדף”

“לאייאקס ניתנה ההזדמנות להחתים את אוסקר גלוך מרד בול זלצבורג, והיא ראתה בכך הזדמנות זהב. החיפוש אחר קשר אחורי נדחה בהתאם, ומורטון ו-ווייגל בחרו באופציות אחרות. וייגל בן ה-30 עבר לאל קאדסיה הסעודית, ומורטון עבר מליברפול לליון.

אוסקר גלוך (IMAGO)

מורטון גדל בליברפול לה השתייך בין 2021 ל-2025 ושיחק בהשאלות בבלקבורן והאל סיטי לפי שבקיץ נמר לליון, כאשר הוא אף שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. ווייגל שיחק בעברו בדורטמונד (2015-2019) ובנפיקה ליסבון (2020-2023) לפני שעבר למנשנגלדבאך ולערב הסעודית, כשבעבר אף רשם הופעות בנבחרת גרמניה הבוגרת.

ווייגל ומורטון (IMAGO)

ההחתמה של גלוך, במקום קשר אחורי, עוררה סימני שאלה בשתי מחלקות באייאקס. הסקאוטים מצאו זאת מוזר ששחקנים שהם המליצו עליהם לא הובאו לעמדה שהמועדון נזקק לה. גם השחקנים תהו כיצד לא נמצא מחליף להנדרסון. בסופו של דבר צורף ג'יימס מקונל בהשאלה מליברפול כפתרון זמני, אך הוא עזב במהירות.