נבחרות הכדוריד חוזרות לארח את המשחקים בארץ

בשורות טובות לספורט הישראלי: נבחרות הנשים תארח כבר ב-4 למרץ את יוון ובחודש אפריל את אוסטריה, בעוד נבחרת הגברים תארח ב-22 למרץ את גיאורגיה

נבחרת ישראל בכדוריד (Sorin Pana, איגוד הכדוריד)
נבחרת ישראל בכדוריד (Sorin Pana, איגוד הכדוריד)

בשורה טובה לספורט הישראלי. משחקי נבחרות ישראל בכדוריד חוזרים לישראל באופן מיידי. בשבוע שעבר השתתפו יו"ר האיגוד, עידן מזרחי, ומנהל אגף הגברים, גלעד נתן, בקונגרס התאחדות הכדוריד האירופי שהתקיים בדנמרק בזמן אליפות אירופה, וכעת משחקי הכדוריד הבינלאומיים חוזרים לישראל עם תום המלחמה.

כבר בחודש הבא, ב-4.3 תארח נבחרת הנשים את יוון למשחק הראשון מבין שניים במסגרת מוקדמת אליפות אירופה והגומלין יתקיים כעבור ארבעה ימים ביוון. ב-22.3 תארח נבחרת הגברים את גיאורגיה למשחק הגומלין במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות אליפות העולם, כשהמשחק הראשון יתקיים ארבעה ימים לפני כן בגיאורגיה. המנצחת בהתמודדות הכפולה הזו תפגוש את ספרד בסיבוב השלישי והאחרון לפני אליפות העולם. בחודש אפריל תגיע ארצה נבחרת הנשים של אוסטריה.

יו"ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, אמר: "זה רגע מרגש מאוד לקבל את הבשורה הזו. בחצי השנה שאני יו"ר האיגוד חיזקתי את הקשר מול האיגוד האירופי ואני שמח שהצלחתי להחזיר את הכדוריד לישראל, אני מאוד מקווה שאולי נפתח את הדלת עבור הענפים האחרים. עבדנו בשביל זה קשה מאוד ואני מאמין שההישג הזה הגיע הרבה בזכות הקשרים שיצרנו עם ראשי ההתאחדות האירופית וראשי התאחדויות גדולות וחשובות כמו ספרד, דנמרק, איטליה, יוון, טורקיה ובעיקר עם מיכאל וידרר, נשיא ההתאחדות האירופית, שהפך לחבר אישי שלי.

“אני מבקש להודות לחברי שר התרבות והספורט מיקי זוהר על התמיכה והעזרה ובמהלך החשוב הזה. הוא חבר אמת של הכדוריד הישראלי. אני מאושר להחזיר את הכדוריד לישראל ואני מבטיח לייצר חווית צפיה נהדרת וחגיגה אמיתית של כדוריד כחול לבן לכל מי שיגיע לראות את המשחקים. אני קורא לכל אוהדי ואוהבי הכדוריד לבוא ולתמוך בנבחרות הלאומיות שלנו ברגעים היסטוריים אלו. אל אל ישראל”.

