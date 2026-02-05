עבר את מראדונה: הכושר הנפלא של לאמין ימאל

ברצלונה תשחק בחצי גמר גביע המלך. זו תהיה הופעתה ה-62 במפעל. הבלאוגרנה עשו צעד נוסף לעבר שמירה על התואר ביום שלישי באלבסטה, שוב בזכות השחקן הדינמי והמכריע ביותר שלהם: לאמין ימאל. השחקן הצעיר פתח את 2026 בכושר מסחרר, ברצף שמאשר את היכולת המבריקה שלו.

בוגר האקדמיה של ברצלונה בוער. הוא נהנה. הוא כובש. הוא מבשל. והוא היה שחקן מפתח ברצף המרשים של ברצלונה: זכייה בסופר קאפ, הובלה בלה ליגה, העפלה ישירה לשלב הבא בליגת האלופות, וכרטיס לחצי גמר גביע המלך. הנתונים שלו לא משאירים מקום לספק, לאמין ימאל חזר לכושר השיא שלו, זה שהיה לו לפני פציעת המפשעה. פתיחת 2026 שלו הייתה יוצאת מן הכלל. אף אחד לא מצליח לעמוד בקצב שלו, לא על המגרש ולא במספרים. בששת המשחקים האחרונים הוא או כבש, או בישל, או עשה את שניהם.

ליאו מסי

הכדורגלן בן ה-18 כבש בארבעה משחקים רצופים בשלושה מפעלים שונים: הוא מצא את הרשת מול אלבסטה בגביע המלך, מול אלצ’ה בלה ליגה בסוף השבוע האחרון, במשחק ליגת האלופות מול קופנהגן, וגם במשחק הליגה מול אוביידו. השחקן האחרון בברצלונה שרשם רצף דומה היה ליאו מסי.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

אך מעבר לכך, הוא גם בישל במפגש היבשתי מול הדנים וגם מול ריאל סוסיאדד, וכבש במשחק שנערך בסנטאנדר מול ראסינג במסגרת שמינית גמר מפעל הנוקאאוט. הכושר המצוין של שחקן הבית של ברצלונה, שצבר מספרים אדירים של 14 שערים ו-12 בישולים, זוכה להכרה ולמחמאות מכל עבר. הוא הכובש השני בטיבו בקבוצה, כשרק פראן טורס מקדים אותו, וגם מוביל את הקבוצה בכמות הבישולים.

"לאמין הוא גאון", אמר ז’ואן לאפורטה אחרי משחק גביע המלך באלבסטה. "אנחנו שמחים, הוא נהנה. טוב לו. הניצוץ חזר אליו. זה טוב לנו שהוא נהנה", הודה דקו. "הוא שחקן ברמה עולמית", הוסיף חברו לקבוצה ג’רארד מרטין.

האנזי פליק ביצע כמה רוטציות בהרכב הפותח באצטדיון קרלוס בלמונטה. אבל מספר 10 של ברצלונה לא נח. למעשה, הוא שיחק 90 דקות מלאות. "הוא בכושר שיא", אמר המאמן הגרמני כדי להצדיק את הכללתו בהרכב. ולאמין הוכיח זאת. הוא לא מותש ולא נמאס לו להיות הכוכב.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לאמין ימאל עובר את מראדונה בכיבושים בברצלונה

בעיות הפובאלגיה כבר מאחוריו, ו-2026 מתגלה כשנה פורה במיוחד עבורו. פליק מעריך במיוחד את עבודתו ההגנתית ואת היכולת שלו בלחץ, ושחקן הבית לקח את הקבוצה על גבו. בגיל 18 בלבד, ועם קריירה שלמה לפניו, איש לא מעז לקבוע היכן נמצא התקרה שלו. ובתחום אחד, הוא כבר עבר את אחד המיתוסים הגדולים בתולדות הכדורגל, לא אחר מאשר דייגו מראדונה.

השער של לאמין ימאל באלבסטה, זה שפתח את הדרך לניצחון 1:2 ולהעפלה לחצי גמר גביע המלך, היה השער ה-39 שלו במדי ברצלונה. לאמין ממשיך לעשות צעדי ענק ולהתקדם בטבלת כובשי השערים ההיסטורית, והאחרון שעליו דילג הוא מרדונה.

הארגנטינאי, שנחשב לגדול הכדורגלנים בכל הזמנים עד שבן ארצו מסי שבר את כל השיאים בברצלונה, לבש את מדי הבלאוגרנה במשך כמעט שנתיים, מספטמבר 1982 ועד אפריל 1984. למרות שורה של תקלות (ובעיקר דלקת כבד ופציעה קשה לאחר כניסה בלתי מוצדקת של חואן אנדוני גויקוצ’אה, שחקן אתלטיק בילבאו), דייגו הצליח לכבוש 38 שערים במדי ברצלונה. הוא עשה זאת ב-58 משחקים, נתון שמעמיד אותו על ממוצע של 0.65 שערים למשחק.

דייגו מראדונה בקאמפ נואו במהלך מונדיאל 82 (IMAGO)

לאמין ימאל נזקק ליותר משחקים, ובפרט, שחקן הכנף מבית כבר רשם 135 הופעות רשמיות בקבוצה הבוגרת של ברצלונה, כדי לעבור את הנתון של מראדונה, שכמעט ולא החטיא במצבים נייחים. לאמין ימאל, שגם לו רגל שמאל מועדפת, מציג איכויות ומאפיינים אחרים. הוא יותר שחקן קו, מבצע יותר דריבלים במהירות, והרומן שלו עם השער הלך והתחזק בהדרגה. אך אין ספק שמדובר בשני גאוני כדורגל, כאלה שמופיעים אחת לכמה שנים.

מראדונה לא היה בשיאו כששיחק בברצלונה, בשל אורח חיים פרוע וריבוי פרקים שהיום היו נחשבים בלתי נתפסים. הוא הצליח לזכות רק בגביע המלך. תהילתו הגדולה הגיעה עם הסקודטו ההיסטורי של נאפולי ב-1987, שחזר שלוש שנים לאחר מכן, ובעיקר עם הזכייה במונדיאל 1986 עם נבחרת ארגנטינה.

מראדונה, שנולד ב-1960 והלך לעולמו ב-2020, עדיין שיחק בארחנטינוס ג’וניורס בגיל 18, ולמרות שנכלל ברשימת המועמדים הסופית, נותר מחוץ לסגל למונדיאל 1978, אותו זכתה ארגנטינה לארח ולזכות בו בהדרכת ססאר לואיס מנוטי. בגיל 18, לאמין ימאל כבר נחשב לדמות עולמית מבוססת, למנהיג של ברצלונה תחת פליק ושל נבחרת ספרד של לואיס דה לה פואנטה. ועדיין נותר לו עוד המון לכבוש.