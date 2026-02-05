אלי לוי: לעלות העונה? הליגה הלאומית משוגעת

מאז שאלי לוי הגיע לבני יהודה אין ספק בכלל שיש מגמת שיפור. מדיבורים על ירידה, לפתע במועדון מדברים על פלייאוף עליון ואולי אפילו מעבר, והשיא הגיע אתמול (רביעי) עם 1:2 מטורף בטדי כדי להדיח את בית”ר ירושלים בגביע, בדרך לחצי הגמר. המאמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אלי, איך התחושות ואיך צלחתם את המשימה הזאת?

”היה לנו סולד אאוט בכרטיסים. איך צלחנו את זה? באמונה בעצמנו שאנחנו יכולים לעשות את העבודה. עשינו את זה ברמה טקטית מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שגם הגיע לנו”.

ראיתי שעשית מהפך בקבוצה, אחרי תקופה רעה אתמול היו פרקים שמאוד נהניתי לראות.

“באנו ביודעין שאנחנו מאמינים שאם ניצמד להוראות הטקטיות נוכל להביך את בית”ר ירושלים גם דרך לחץ וגם בהיבטים אחרים. באתי מהיום הראשון לבני יהודה בידיעה שאחרי שאהיה שם תקופה קצרה אז אתחיל לעבוד על שינויים. מגיע קרדיט לבעלים שלנו שעושה ימים כלילות ועוזר לנו להצליח”.

למרות שאתם למטה עכשיו, אני מסתכל על ההפרש ואתם עדיין יכולים לעלות ליגה.

”התפקיד שלי זה להשאיר את השחקנים עם רגליים על הקרקע. יש לי שחקנים מדהימים שיודעים שהמשימה בגביע הסתיימה לזמן הזה ויש לנו משחק נגד הפועל עכו. הליגה הזאת ליגה משוגעת, אנחנו ממחזור למחזור ונרצה להמשיך את התקופה הטובה”.

אתה חושב שאתם יכולים לעשות את זה?

”לפני שני מחזורים היינו במקום 14 ועכשיו אנחנו במקום העשירי. אנחנו כן נגיע לכל משחק ונרצה לנצח, הקבוצה נמצאת בתקופה טובה”.

סיימת את הרכש?

”לא, נרצה לחזק את הקבוצה בעוד שחקן או שניים. בסוף סגל טוב עם תחרות זה מה שייקח אותנו קדימה”.

עכו מפורקת, אם אתה רוצה שחקן משם אתה יכול לקחת.

”גם לנו היו צרות עד לא מזמן, כל קבוצה והבעיות שלה. כמו שאמרתי, יש לי שחקנים טובים שיודעים לעשות הפסקה לחגיגות”.

אם אתה מקבל הצעה מליגת העל, אתה עובר?

”כבר אמרתי אתמול שלא”.

את מי אתה רוצה בחצי הגמר?

”אני רוצה לנצח את עכו ביום שני. אני לא רוצה להתעסק בזה, נגיע לאן שנגיע”.

יש לכם מענק גביע?

”לי יש, למי מהשחקנים שאין אני מאמין שהבעלים ייתן”.

איציק עזוז: מאמין שלעלות ליגה זה אפשרי

גם שחקן העבר של בני יהודה, איציק עזוז, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום”.

את מי אתה רוצה שבני יהודה תקבל בשלב הבא?

”זה חצי גמר, כל קבוצה שהם יקבלו זה קשה. מכבי פייבוריטית מול יפו ופערי הרמות אפילו יותר גדולים מאתמול, אבל זה גביע והכל יכול לקרות. אני מאמין שבסופו של דבר מכבי ת”א כן תעבור”.

אני אמרתי לאלי שיש לי הרגשה שבני יהודה תעשה את הבלתי ייאמן ותעלה ליגה.

”תאורטית מבחינת נקודות ברור שהכל פתוח, אני מקווה שניצחון הזה יצליח לעזור. בעזרת השם אם יהיה רצף טוב של ניצחונות אז בהחלט אני מאמין שלעלות ליגה זה אפשרי, מקווה לפחות, מקווה מאוד”.