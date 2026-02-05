"הסיכויים של בית"ר מול ב"ש הפכו למינימליים"

אפשר לומר כבר שבית”ר ירושלים במשבר. אחרי שתי תוצאות תיקו ברציפות בליגה, החבורה של ברק יצחקי הודחה אתמול ברבע גמר גביע המדינה אחרי 2:1 נגד בני יהודה. אגדת המועדון דני נוימן עלה לדבר היום (חמישי) על המצב של הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

האם זה משבר מה שאנחנו רואים במשחקים האחרונים?

”לדעתי כן. לכל קבוצה במהלך משחקי הליגה יש משבר. בית”ר נקלעה אליו כבר לפני חודש. גם כשניצחו את ריינה ואת סכנין השערים היון בדקות הסיום והיכולת לא הייתה מי יודע מה. היא הראתה יכולת חזקה ולא בכדי קבעו שהיא תתמודד עם ב”ש על תואר האליפות. אני בהחלט מסכים שמבחינת בית”ר כשאתה עולה לשחק בשלב רבע גמר גביע המדינה אתה צריך לשים את השחקנים הטובים ביותר שיש לך, ולא לעשות חישובים על כרטיסים צהובים כי הגביע לא פחות חשוב מהליגה.

בתקופה שלי כשאנחנו זכינו בגביע, ניצחנו את צפת מליגה ג’ רק בדו קרב פנדלים. תמיד צריך בגביע לעלות בהרכב החזק ביותר בלי לעשות ניסויים, גדראני לא היה צריך לקבל את הצהוב כדי להיעדר מהמשחק אתמול. היו ציוותים אתמול שלא היו מקובלים עלי, אני לא יכול לראות את דור חוגי משחק כל הזמן באגף, הוא צריך להיות במרכז הרחבה. נכון שגם ברק יצחקי נקלע למשבר הזה, זה קורה. אסור להרים ידיים, אבל הסיכויים במשחק הקרוב מול ב”ש הפכו להיות מינימליים ביותר”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“הכל אפשרי, אבל במצב הזה הסיכויים נוטים לכיוון ב”ש”

למה אתה מבטל אותם נגד ב”ש?

”כי סילבה לא ישחק, עומר אצילי גם פצוע ולא ישחק, תוסיף לזה שחקנים עם כרטיסים צהובים. אני חושב שהדבר המשמעותי במשחק הזה שלא יהיה קהל של בית”ר, שהוא השחקן ה-12 של הקבוצה. אני לא אומר שבית”ר יבואו ולא יעשו כלום מול ב”ש, להפך, הם יבואו במלוא העוצמה”.

אתה שיחקת בבית”ר ירושלים הגדולה, כשאתה או אורי מלמיליאן הייתם חסרים אמרתם שאין סיכוי?

”לא, הסיכויים יהיו לטובת ב”ש, אבל כן הכל אפשרי כמו שראינו אתמול”.

אם השחקנים של בית”ר כמו האוהדים שלה ומי ששיחק בה, אז היא בבעיה גדולה. אני שומע היום פסימיות.

”זה עניין של מציאות. כשבית”ר עולה עם חיסרון של שחקני מפתח מול הפועל ב”ש שמתחילה לחזור לעצמה ונמצאת בכושר מצוין, אז באופן טבעי הסיכויים נוטים לטובתה. אסור לשכוח שבית”ר מגיעה כחיה פצועה, ואם היא תבוא עם הרוח שלה והלחימה אז היא תוכל לנצח. יהיה אפשר אולי להפוך את המשבר הזה לניצחון. בית”ר הוכיחה בעבר שהיא יכולה לעמוד במשחקים כאלה, אבל אם אתה מסתכל כאוהד כדורגל בסיטואציה הנוכחית הסיכויים נוטים לכיוון ב”ש”.