טר שטגן השבור מודה: קשה לי מאוד, אני אחזור

המכה הייתה קשה, אולי הקשה מכולן. מארק-אנדרה טר שטגן שבר את השתיקה והסביר, במילותיו שלו, את התקופה המורכבת שהוא עובר לאחר שנפצע בסוף השבוע האחרון. מסר כן, אנושי ומלא אופטימיות, נאמן לאופיו של כדורגלן שתמיד הפך את המנטליות שלו לנקודת החוזק הגדולה ביותר.

"אני אדם חיובי", פותח הגרמני, מתוך מודעות לכך שרבים לא מכירים אותו מעבר למה שרואים על המגרש. הגישה הזו, לדבריו, ליוותה אותו בכל אתגר בקריירה, אך הוא מודה שהפעם זה קשה במיוחד. הפציעה הגיעה בעיתוי מבטיח, מיד לאחר שהצטרף לג'ירונה, שם, כך הוא מודה, הרגיש נתמך כבר מהרגע הראשון על ידי המועדון, חדר ההלבשה והצוות המקצועי של ג'ירונה.

השינוי בתפקיד הוא בלתי נמנע. טר שטגן ייאלץ לעבור ניתוח ולהקפיא למספר חודשים את מה שמגדיר יותר מכול ספורטאי ברמה הגבוהה ביותר, אימונים ותחרות. ובכל זאת, הוא מבהיר שמחויבותו אינה נפגעת. להפך. "זו לא רק קבוצה של שחקנים ואנשי צוות, זה מרגיש כמו משפחה", הוא מדגיש, בהוקרה על התמיכה שקיבל מבפנים.

מיצ'ל וטר שטגן (ג'ירונה)

“אני אחזור”

ההצהרה המלאה של הגרמני: "רובכם לא מכירים אותי ברמה האישית, ולכן אני רוצה לשתף אתכם במשהו. אני אדם חיובי. תמיד הייתה לי הגישה הזו, והיא ליוותה אותי בכל אתגר שעברתי, אבל הפעם זה מתברר כקשה במיוחד עבורי. בסוף השבוע האחרון קרה הדבר הגרוע מכל, נפצעתי במהלך המשחק. רק הגעתי לג'ירונה, שם כבר מהרגע הראשון קיבלו אותי עם כל כך הרבה חום וטוב לב. ממש חיכיתי להיות חלק מהקבוצה ולעזור לנו להשיג את המטרה המשותפת שלנו”.

“התפקיד שלי עכשיו נאלץ להשתנות לחלוטין, אבל התמיכה שלי בקבוצה לא תיפגע. זו לא רק קבוצה נהדרת של שחקנים ואנשי צוות, זה מרגיש כמו משפחה, והרגשתי את הקרבה והתמיכה שלהם כבר מההתחלה. כספורטאים, השמחה הגדולה ביותר שלנו היא להתחרות, להתאמן ולשחק. אני נאלץ לשים את כל זה בצד למספר חודשים, לאחר שהחלטתי לעבור ניתוח. אני אחזור", סיכם.