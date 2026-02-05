יום חמישי, 05.02.2026 שעה 15:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

טר שטגן השבור מודה: קשה לי מאוד, אני אחזור

השוער המושאל מברצלונה פרסם מסר שבו הסביר את תחושותיו אחרי הפציעה בג'ירונה, שתצריך ניתוח: "תמיד הייתי חיובי, עכשיו זה קשה. קרה לי הגרוע מכל"

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

המכה הייתה קשה, אולי הקשה מכולן. מארק-אנדרה טר שטגן שבר את השתיקה והסביר, במילותיו שלו, את התקופה המורכבת שהוא עובר לאחר שנפצע בסוף השבוע האחרון. מסר כן, אנושי ומלא אופטימיות, נאמן לאופיו של כדורגלן שתמיד הפך את המנטליות שלו לנקודת החוזק הגדולה ביותר.

"אני אדם חיובי", פותח הגרמני, מתוך מודעות לכך שרבים לא מכירים אותו מעבר למה שרואים על המגרש. הגישה הזו, לדבריו, ליוותה אותו בכל אתגר בקריירה, אך הוא מודה שהפעם זה קשה במיוחד. הפציעה הגיעה בעיתוי מבטיח, מיד לאחר שהצטרף לג'ירונה, שם, כך הוא מודה, הרגיש נתמך כבר מהרגע הראשון על ידי המועדון, חדר ההלבשה והצוות המקצועי של ג'ירונה.

השינוי בתפקיד הוא בלתי נמנע. טר שטגן ייאלץ לעבור ניתוח ולהקפיא למספר חודשים את מה שמגדיר יותר מכול ספורטאי ברמה הגבוהה ביותר, אימונים ותחרות. ובכל זאת, הוא מבהיר שמחויבותו אינה נפגעת. להפך. "זו לא רק קבוצה של שחקנים ואנשי צוות, זה מרגיש כמו משפחה", הוא מדגיש, בהוקרה על התמיכה שקיבל מבפנים.

מיצמיצ'ל וטר שטגן (ג'ירונה)

“אני אחזור”

ההצהרה המלאה של הגרמני: "רובכם לא מכירים אותי ברמה האישית, ולכן אני רוצה לשתף אתכם במשהו. אני אדם חיובי. תמיד הייתה לי הגישה הזו, והיא ליוותה אותי בכל אתגר שעברתי, אבל הפעם זה מתברר כקשה במיוחד עבורי. בסוף השבוע האחרון קרה הדבר הגרוע מכל, נפצעתי במהלך המשחק. רק הגעתי לג'ירונה, שם כבר מהרגע הראשון קיבלו אותי עם כל כך הרבה חום וטוב לב. ממש חיכיתי להיות חלק מהקבוצה ולעזור לנו להשיג את המטרה המשותפת שלנו”.

“התפקיד שלי עכשיו נאלץ להשתנות לחלוטין, אבל התמיכה שלי בקבוצה לא תיפגע. זו לא רק קבוצה נהדרת של שחקנים ואנשי צוות, זה מרגיש כמו משפחה, והרגשתי את הקרבה והתמיכה שלהם כבר מההתחלה. כספורטאים, השמחה הגדולה ביותר שלנו היא להתחרות, להתאמן ולשחק. אני נאלץ לשים את כל זה בצד למספר חודשים, לאחר שהחלטתי לעבור ניתוח. אני אחזור", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */