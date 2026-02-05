יום חמישי, 05.02.2026 שעה 15:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

פלמנגו: לא נצטרך לשלם כסף לריאל עבור ויניסיוס

השמועות סביב עתידו של הכוכב הברזילאי בריאל מדריד ממשיכות להסתובב, ובקבוצתו לשעבר התייחסו לאפשרות שיגיע: "הדלת תמיד פתוחה, קרוב לסיום החוזה"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

הקשר בין ויניסיוס ג'וניור לפלמנגו מעולם לא נותק באמת. המועדון שטיפח אותו לפני המעבר לאירופה פרסם שוב התייחסות פומבית, והפעם ישירה במיוחד, שמוסיפה שמן למדורת הדיון סביב עתידו של הברזילאי בריאל מדריד.

הרמז הגיע במסגרת עמוסת סמלים: הצגתו של לוקאס פאקטה, שחזר לאחרונה לפלמנגו וחבר קרוב של ויניסיוס עוד מימיהם המשותפים במועדון מריו דה ז'ניירו. שם נשאל ישירות המנהל המקצועי של פלמנגו, ז'וזה בוטו, על אפשרות חזרתו של שחקן הכנף של ריאל מדריד.

"הדלת תמיד פתוחה בפניו", רמז בוטו, לפני שהלך צעד נוסף עם אמירה שלא נעלמה מעיני איש: "החוזה שלו מתקרב לסיום, לא נצטרך לשלם לריאל מדריד כלום". האמירה הזו מתייחסת ישירות למצב החוזי של השחקן, כאשר ההסכם שלו עם המועדון מסתיים ביוני 2027 והארכת החוזה עדיין לא הוסדרה.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

בריאל העמדה ברורה. במועדון רואים בחידוש החוזה של ויניסיוס עדיפות לפני שהוא נכנס לשנתו האחרונה. פלורנטינו פרס אינו מוכן לאבד בחינם את אחד מהכוכבים הגדולים של הפרויקט, אך פערים כספיים מול נציגי השחקן עיכבו את המגעים. הכסף, נכון לעכשיו, הוא המכשול המרכזי.

מבט לעתיד

בינתיים, ההמולה סביב ויניסיוס נמשכת. סעודיה הביעה עניין בעבר ועשויה לחדש את ניסיונה, וגם מועדונים מהפרמייר ליג עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות. כעת פלמנגו נכנסה למרוץ, תוך משחק על הממד הרגשי והתזכורת המתמדת לעיר הולדתו.

בוטו עצמו הבהיר כי מעבר למספרים, ההחלטה הסופית תלויה בשחקן. "אפשר להיאבק על שחקנים כאלה רק כשהם באמת רוצים להגיע. זה תלוי יותר בוויני מאשר בנו", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */