"מצפים לאווירה מחשמלת, השחקנים בכושר טוב"

גביע הדייויס יחזור היום (שישי) לישראל אחרי שנתיים וחצי, כאשר נבחרת ישראל תפגוש את נבחרת ליטא למפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. רגע אחרי שהגרלת המשחקים התקיימה, דני פרקלסקי, מנכ”ל איגוד הטניס עלה לדבר אתמול בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

בוא תספר לנו על ההכנות האחרונות לקראת סופ”ש של הדייויס.

”דבר ראשון מאוד מאוד מתרגשים. גם אני באופן אישי. הכל מוכן, הארנה נראית מדהים. אנחנו היום אחרי אימון בוקר והיו את השיבוצים וההגרלות. ב-17:00 אימון אחרון היום, ומחר אחרי אימון חימום יוצאים לדרך”.

מה הסיכוי שלנו? כי הנבחרת שלנו לא במיטבה.

”דווקא מבחינת השחקנים הם בכושר טוב, הם מתאמנים נהדר והם חיוביים, יש אווירה נהדרת, אני איתם כל יום מתחילת השבוע זה תענוג לראות את האמונה והרצון. הם נראים טוב על המגרש ובעצמם. כמובן שמחר ובשבת זה ה’מאני טיים’, אנחנו דיברנו לפני כן, הכל סולד אאוט אין כרטיס למכירה. מצפים לאולם מלא ואווירה מחשמלת. השחקנים צעירים חוץ מדניאל צוקרמן, יהיה מאוד מעניין”.

דני פרקלסקי (איגוד הטניס)

דניאל צוקרמן אמור לשחק בזוגות?

”כן, צוקרמן ושימנוב”.

“יש לך סיכוי של לתת גאווה למדינה שאתה כל כך אוהב”

מה יותר מרגש אותך הדייויס או להקים אימפריה של קימונאות כמו שעשית?

”דבר ראשון שאלה מצוינת. אני ניהלתי את האמזון של רוסיה, חברת ענק של אלפי עובדים עם מיליוני דולרים. סיפרתי לאשתי ולצוות, שכשהייתי עם חברות הענק הללו תמיד הרגשתי שליחות, אבל הפעם זה משהו אחר. יש לך את החלק שלך בלתת את הסיכוי של לתת גאווה למדינה שאתה כל כך אוהב, זה אחרת לגמרי. יש התרגשות מסוג אחר, אני מאוד מאוד נהנה מהחוויה הזאת”.

ארליך ושימנוב (רדאד ג'בארה)

אילו משחקים סימנתם כאלו שנצטרך לנצח כדי לעשות את ההפתעה?

”אין פה עדיפות של משחק זה או אחר. אנחנו מתחילים מחר הטוב מ-5, כל משחק הוא עולם ומלואו עם אותה חשיבות. מתייחסים לכל משחק כאילו זה המשחק הכי חשוב. לא מדברים בכלל על אם יש משחק עדיף”.

נבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)

אנחנו רוצים ביום ראשון לדבר אחרי ניצחון גדול של נבחרת ישראל.

”הלוואי. יום ראשון נמשיך הלאה את המסע, מה שלא יהיה”.