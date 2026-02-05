לדרמן וסהיטי צפויים לפתוח בהרכב מול יפו בגביע

מכבי תל אביב תעלה הערב (חמישי, 20:30) למפגש מול מכבי יפו במסגרת רבע גמר גביע המדינה, כשהמטרה של המאמן רוני דיילה ברורה: המשכיות וכרטיס לשלב ארבע האחרונות. לאחר ה-1:4 המרשים על עירוני קריית שמונה, במועדון רוצים לשמור על המומנטום החיובי, אך במקביל דיילה מבין כי עליו לנהל נכון את חלוקת הדקות.

המאמן הנורווגי צפוי לבצע רוטציה רחבה בהרכב במטרה להפחית עומסים מהשלד המרכזי. מי שזכו למנוחה באימון המסכם הם אושר דוידה ואיסוף סיסוקו, שלא נטלו בו חלק כצעד מניעתי של הצוות הרפואי והמקצועי כדי להימנע מפציעות מיותרות בשלב זה של העונה. מהמשחק ייעדרו בנוסף כריסטיאן בליץ’, שעל פי התכנון אמור לחזור לסגל מול מכבי בני ריינה, ומוחמד עלי קמארה שעדיין לא חזר לאימונים מלאים.

על פי התרגול, ההגנה אמורה להישאר דומה מאוד לזו שפתחה מול עירוני קריית שמונה, למעט עמדת השוער שם יעלה רועי משפתי, בעוד הקישור הצהוב ייראה אחרת כאשר בן לדרמן ועידו שחר צפויים לקבל את הקרדיט במרכז השדה. דיילה דיבר לפני המשחק על כך שהוא צריך לעשות רוטציה אך גם לשמור על שלד מסוים כדי שההוראות שהוא מעביר יקלטו במהרה.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מי שעוד יכנסו ל-11 הם שגיב יחזקאל ואמיר סהיטי, שינסו לייצר את המחץ מהאגפים, בעוד סייד אבו פרחי הצעיר עשוי לקבל את הקרדיט למשחק נוסף בחוד אלא אם דיילה יציב שם את מדמון. סביר להניח שאם הכל יילך כשורה, עילאי בן סימון יקבל דקות משמעותיות יותר במהלך המשחק אחרי שעלה לבכורה בליגה במשחק הקודם מול ק”ש.

10,000 אוהדים צפויים להגיע

בגזרת הקהל, הצהובים ייהנו מתמיכה מאסיבית. 10,000 אוהדי מכבי תל אביב כבר הבטיחו את מקומם וצפויים לצבוע את יציעים 10-11 ו-7-8, בתקווה לראות את קבוצתם עוברת את המשוכה מהליגה הלאומית בדרך לחצי הגמר.

הרכב משער: רועי משפתי, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, בן דלרמן, עידו שחר, דור פרץ (קרווין אנדרדה), אמיר סהיטי, שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי (אלעד מדמון).