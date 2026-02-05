יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

ניב אליאסי האריך את חוזהו בבאר שבע עד 2029

דווקא לאחר שבתקופה האחרונה חל פיחות מסוים במעמדו, השוער הבטיח את עתידו בקבוצה מבירת הנגב: "שמח להמשיך במועדון ועיר שמזמן הפכו לבית עבורי"

|
ניב אליאסי (באדיבות המועדון)
ניב אליאסי (באדיבות המועדון)

דווקא בתקופה בה מעמדו בהרכב הפועל באר שבע לא יציב, ניב אליאסי האריך את חוזהו במועדון באמצעות סוכנו גלעד קצב עד תום עונת 2028/2029. ניב הגיע לקבוצה מבירת הנגב בקיץ 2021 ומאז ערך 90 הופעות במדים האדומים.

לאחר החתימה, אמר: "אני מאוד שמח לחתום על הארכת חוזה במועדון ובעיר שמזמן הפכו לבית עבורי ולהמשיך את הדרך שלנו יחד. אני מודה לכל הקהל הגדול על התמיכה והאהבה גם במגרש וגם מחוצה לו.

“אני מודה גם להנהלה ולצוות המקצועי על ההערכה והאמון בי. נמשיך לעבוד קשה באימונים ובמשחקים ולכבוש את המטרות והיעדים המשותפים העומדים בפנינו".

גלעד קצב, ניב אליאסי ואלונה ברקת (באדיבות המועדון)גלעד קצב, ניב אליאסי ואלונה ברקת (באדיבות המועדון)

אתמול (רביעי) אליאסי עלה בין הקורות של הפועל באר שבע ושמר על רשת נקי ב-0:3 באצטדיון בראל על חשבונה של מכבי בני ריינה במסגרת רבע גמר גביע המדינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */