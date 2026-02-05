יום חמישי, 05.02.2026 שעה 21:09
יום חמישי, 05/02/2026, 20:30אצטדיון בלומפילדגביע המדינה - רבע גמר
מכבי ת"א
שער עידו שחר (23)
דקה 40
0 3
שופט: דקל צינו
מכבי יפו
גיא עקרה | 05/02/2026 20:30
לאחר שתמונת העולות לחצי גמר הגביע התבהרה לנו כשמכבי חיפה, בני יהודה והפועל ב”ש העפילו למעמד המכובד, מכבי יפו ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו באצטדיון בלומפילד במסגרת רבע הגמר, כשכל אחת מהן רוצה להיות הקבוצה שתסגור את רשימת ארבע האחרונות. הצהובים ישמרו על סיכוי לתואר או שהיפואים יחוללו סנסציה גדולה?

החבורה של איציק ברוך אומנם מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14 בליגה הלאומית, כשהם במרחק של נקודה אחת בלבד מהקו האדום, אבל בגביע מדובר באירוע שונה לגמרי עבורה. יפו עבר בשני השלבים הקודמים שתי קבוצות מליגת העל, תחילה עם 0:2 על בני סכנין בסיבוב ח’, ואז בתוצאה דומה מול מכבי נתניה בשמינית הגמר. כעת, המארחת חולמת להפתיע ובגדול מול האלופה.

מהצד השני, הצהובים רשמו זעזוע גדול עם פיטורי ז’רקו לאזטיץ’ לאחר ההפסדים למכבי חיפה ובדרבי. כעת, עם רוני דיילה על הקווים, מכבי ת”א הציג כדורגל הרבה יותר חיובי, וניצחה בבכורה שלו 1:4 את עירוני ק”ש. המאמן החדש יודע שיהיה לו קשה לסגור את הפער בטבלה בליגה על ב”ש ובית”ר ירושלים, והוא רוצה להתנחם במפעל הגביע ובכל זאת לסיים את העונה עם תואר עבור המועדון.

גם בעונת 2023/24, תחת רובי קין, שתי הקבוצות נפגשו במסגרת גביע המדינה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. מכבי יפו כבר עלתה ליתרון מרגליו של גיל יצחק, רק כדי לראות את דור תורג’מן וערן זהבי (צמד) הופכים את התוצאה ומעלים את מכבי ת”א לרבע הגמר על חשבונם.

מחצית ראשונה
  • '23
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: כדורגל למופת של הצהובים. סהיטי העביר מסירה לאבו פרחי, שבנגיעה הכניס עומק לפרץ, שהמשיך רוחב לעידו שחר וזה בעט בנגיעה לרשת
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • הייטור קיבל את הצהוב הראשון אצל מכבי ת"א
  • '19
  • החמצה
  • בן לדרמן הגביה את הכדור החופשי, פרץ עלה מעל כולם ונגח החוצה
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • רונן פרץ הכשיל את עידו שחר וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
  • '16
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר עד כה. אנדרדה הגביה כדור קרן נהדר שחלף על פני כולם, אסאנטה הגיע ראשון ונגע, אך הגנת יפו הרחיקה מקו השער
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי יפו. גונן העביר פס טוב למתן בית יעקב, שניסה להפתיע עם בעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '12
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה אמיתית למכבי ת"א. סיטי הגביה קרן, הכדור הורחק לא מספיק טוב עד לאנדרדה שבעט מהאוויר אך פספס את המסגרת
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • מנסור באדג'י הכשיל את אבו פרחי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '5
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון למכבי ת"א. אבו פרחי החליף דאבל פס נהדר עם סהיטי, שהכניס עומק נפלא את הראשון, אך החלוץ, שהיה פנוי ויכול היה למסור שמאלה, העדיף בעיטה לא טובה ונבלם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך!
