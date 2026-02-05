גיא עקרה
20:30
קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)
לאחר שתמונת העולות לחצי גמר הגביע התבהרה לנו כשמכבי חיפה, בני יהודה והפועל ב”ש העפילו למעמד המכובד, מכבי יפו ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו באצטדיון בלומפילד במסגרת רבע הגמר, כשכל אחת מהן רוצה להיות הקבוצה שתסגור את רשימת ארבע האחרונות. הצהובים ישמרו על סיכוי לתואר או שהיפואים יחוללו סנסציה גדולה?
החבורה של איציק ברוך אומנם מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14 בליגה הלאומית, כשהם במרחק של נקודה אחת בלבד מהקו האדום, אבל בגביע מדובר באירוע שונה לגמרי עבורה. יפו עבר בשני השלבים הקודמים שתי קבוצות מליגת העל, תחילה עם 0:2 על בני סכנין בסיבוב ח’, ואז בתוצאה דומה מול מכבי נתניה בשמינית הגמר. כעת, המארחת חולמת להפתיע ובגדול מול האלופה.
מהצד השני, הצהובים רשמו זעזוע גדול עם פיטורי ז’רקו לאזטיץ’ לאחר ההפסדים למכבי חיפה ובדרבי. כעת, עם רוני דיילה על הקווים, מכבי ת”א הציג כדורגל הרבה יותר חיובי, וניצחה בבכורה שלו 1:4 את עירוני ק”ש. המאמן החדש יודע שיהיה לו קשה לסגור את הפער בטבלה בליגה על ב”ש ובית”ר ירושלים, והוא רוצה להתנחם במפעל הגביע ובכל זאת לסיים את העונה עם תואר עבור המועדון.
גם בעונת 2023/24, תחת רובי קין, שתי הקבוצות נפגשו במסגרת גביע המדינה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. מכבי יפו כבר עלתה ליתרון מרגליו של גיל יצחק, רק כדי לראות את דור תורג’מן וערן זהבי (צמד) הופכים את התוצאה ומעלים את מכבי ת”א לרבע הגמר על חשבונם.
מחצית ראשונה
'23
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: כדורגל למופת של הצהובים. סהיטי העביר מסירה לאבו פרחי, שבנגיעה הכניס עומק לפרץ, שהמשיך רוחב לעידו שחר וזה בעט בנגיעה לרשת
'20
- הייטור קיבל את הצהוב הראשון אצל מכבי ת"א
'19
- בן לדרמן הגביה את הכדור החופשי, פרץ עלה מעל כולם ונגח החוצה
'18
- רונן פרץ הכשיל את עידו שחר וראה את הכרטיס הצהוב גם כן
'16
- ההזדמנות הטובה ביותר עד כה. אנדרדה הגביה כדור קרן נהדר שחלף על פני כולם, אסאנטה הגיע ראשון ונגע, אך הגנת יפו הרחיקה מקו השער
'14
- הזדמנות ראשונה למכבי יפו. גונן העביר פס טוב למתן בית יעקב, שניסה להפתיע עם בעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
'12
- הזדמנות ראשונה אמיתית למכבי ת"א. סיטי הגביה קרן, הכדור הורחק לא מספיק טוב עד לאנדרדה שבעט מהאוויר אך פספס את המסגרת
'11
- מנסור באדג'י הכשיל את אבו פרחי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'5
- חצי מצב ראשון למכבי ת"א. אבו פרחי החליף דאבל פס נהדר עם סהיטי, שהכניס עומק נפלא את הראשון, אך החלוץ, שהיה פנוי ויכול היה למסור שמאלה, העדיף בעיטה לא טובה ונבלם
'1
- השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך!