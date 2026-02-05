הרכבים וציונים



לאחר שתמונת העולות לחצי גמר הגביע התבהרה לנו כשמכבי חיפה, בני יהודה והפועל ב”ש העפילו למעמד המכובד, מכבי יפו ומכבי תל אביב נפגשות בשעה זו באצטדיון בלומפילד במסגרת רבע הגמר, כשכל אחת מהן רוצה להיות הקבוצה שתסגור את רשימת ארבע האחרונות. הצהובים ישמרו על סיכוי לתואר או שהיפואים יחוללו סנסציה גדולה?

החבורה של איציק ברוך אומנם מגיעה להתמודדות מהמקום ה-14 בליגה הלאומית, כשהם במרחק של נקודה אחת בלבד מהקו האדום, אבל בגביע מדובר באירוע שונה לגמרי עבורה. יפו עבר בשני השלבים הקודמים שתי קבוצות מליגת העל, תחילה עם 0:2 על בני סכנין בסיבוב ח’, ואז בתוצאה דומה מול מכבי נתניה בשמינית הגמר. כעת, המארחת חולמת להפתיע ובגדול מול האלופה.

מהצד השני, הצהובים רשמו זעזוע גדול עם פיטורי ז’רקו לאזטיץ’ לאחר ההפסדים למכבי חיפה ובדרבי. כעת, עם רוני דיילה על הקווים, מכבי ת”א הציג כדורגל הרבה יותר חיובי, וניצחה בבכורה שלו 1:4 את עירוני ק”ש. המאמן החדש יודע שיהיה לו קשה לסגור את הפער בטבלה בליגה על ב”ש ובית”ר ירושלים, והוא רוצה להתנחם במפעל הגביע ובכל זאת לסיים את העונה עם תואר עבור המועדון.

גם בעונת 2023/24, תחת רובי קין, שתי הקבוצות נפגשו במסגרת גביע המדינה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. מכבי יפו כבר עלתה ליתרון מרגליו של גיל יצחק, רק כדי לראות את דור תורג’מן וערן זהבי (צמד) הופכים את התוצאה ומעלים את מכבי ת”א לרבע הגמר על חשבונם.