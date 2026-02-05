יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:08
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

עכשיו או בקיץ: ימים קריטיים למוחמד אבו רומי

השחקן ביקש מק"ש שלא לעמוד בדרכו וההעדפה לחו"ל, השאלה הפתוחה: האם יחתום ויעבור כעת או רק בקיץ. וגם: דרישת המועדון, כמה תרוויח והאסיפה של ברדה

|
מוחמד אבו רומי (חג'אג' רחאל)
מוחמד אבו רומי (חג'אג' רחאל)

לאחר ההפסד הכואב למכבי ת"א, בעירוני קריית שמונה מנסים להתאושש וכבר ביום שבת מצפה לקבוצה משחק חוץ מול מכבי נתניה, שבעצמה חייבת את הנקודות כמו אוויר לנשימה בקרב על הפלייאוף העליון.

המאמן שי ברדה, שהעביר ביקורת לאחר המשחק מול הצהובים, ערך אמש (רביעי) אסיפה של יותר מעשר דקות, בה לטענת השחקנים, היה עצבני מאוד: "יש פה שחקנים שהרימו את האף. לא היינו קרובים לאף כדור ראשון או שני ופשוט היה מאוד קל לשחקן נגדנו", אמר ברדה, בנוכחות המנכ"ל יוסי אדרי, שהיה נראה כעוס גם הוא.

בינתיים, נושא שממשיך להיות בכותרות הוא עתידו של שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי. השחקן, שמסיים את חוזהו במועדון, יכול לחתום בקבוצה כבר עכשיו בקבוצה אחרת, אך כרגע מה שנותר לדעת הוא מועד המעבר.

שי ברדה (רועי כפיר)שי ברדה (רועי כפיר)

ייתכן ואבו רומי יחתום על חוזה כבר עכשיו במדי קבוצה אחרת, אך יעבור רק בקיץ, כשבכל אופן הרווח של ק"ש למכירה בארץ או בחו"ל אמור להיות שונה: לגבי חו"ל, ק"ש תקבל פיצוי רגולטורי בסה"כ 180,000 אירו ואם יעבור לקבוצה אחרת בישראל (הפועל ב"ש והפועל ת"א כבר הוזכרו), מדובר יהיה בדמי השבחה המוערכים במיליון שקלים.

למרות האמור, ק"ש לא ממהרת לשחרר את השחקן, שהעביר מסר בשיחות עם אנשי המועדון בבקשה שלא יעמדו בדרכו. הדרישה של ק"ש אגב גבוהה משמעותית כרגע ומוערכת בחצי מיליון אירו. בכל אופן, גם דבריו של ברדה בסיום המשחק על השחקנים הצעירים שזוכים להצעות ניכרת גם באבו רומי, שנראה שגם הוא מבין שימיו בק"ש ספורים.

