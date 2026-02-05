הנציגים שלנו לאולימפיאדת החורף באיטליה 2026

המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026 כבר מוכנה לקראת התחרויות. מחר (שישי) יתקיים טקס הפתיחה באצטדיון הסן סירו, אבל מי ייצגו את ישראל בתחרויות ומתי הם יופיעו אליהן? ONE עושה סדר עם כל מה שצריך לדעת על המשלחת בכחול-לבן.

זו הפעם התשיעית שתהיה נציגות ישראל במשחקי החורף. זו תהיה אחת מהמשלחות הגדולות מטעם המדינה, עם השתתפות של תשעה נציגים ישראלים בתחרויות. נושאי הדגל יהיו גבר ואישה - מריה סניוק, שתניף אותו בטקס המרכזי שייערך באצטדיון הסאן סירו שבמילאנו, וג'רד פיירסטון, שייצג את המדינה במצעד המשלחות המקביל בקורטינה.

אולימפיאדת החורף (IMAGO)

למשלחת תהיה לראשונה נציגות ישראל בתחרויות מזחלות השלג, הבובסליי, שם הספורטאים יתחרו גם בזוגות וגם ברביעיות. אדם אדלמן בן ה-34, שעומד בראש הפרויקט, יתחרה ביחד עם מנחם בן (25) בשני המקצים. בנוסף, יתחרו ברביעיות גם ווארד פוארסה (30) שהוא הנציג הדרוזי הראשון במשלחת ישראל, אורי זיסמן (25) ועומר כץ (24), כאשר אחד מהם ישמש כמחליף ולא יתחרה.

חברי נבחרת הבובסליי יתחרו בזוגות ב-16 בפברואר החל מהשעה 11:00 וב-17 בפברואר בשעה 20:00, לאחר מכן ישתתפו גם במקצי הרביעיות ב-21 בפברואר בשעה 11:00 וב-22 בפברואר בשעה 11:00.

גלישת סנובורד (מערכת ONE)

בסקי אלפיני יתחרו שני נציגים שהם גם אחים. ברני סולוש בן ה-27 ישתתף בגלישה במורד (ב-7 בפברואר ב-12:30), סופר-G (ב-11 בפברואר ב-12:30), בסלאלום ענק (ב-14 בפברואר ב-11:00) ובסלאלום (ב-16 בפברואר ב-11:00). אחותו, נועה סולוש בת ה-23, תשתתף בתחרויות הסלאלום הענק (15 בפברואר החל מהשעה 11:00) והסלאלום (18 בפברואר החל מהשעה 11:00).

בהחלקה אומנותית תשתתף מריה סניוק הצעירה בת ה-19, שתתחרה גם בתרגיל הקצר ב-17 בפברואר החל מהשעה 19:45, וגם בתרגיל החופשי ב-19 בפברואר ב-20:00.

אולימפיאדת החורף (IMAGO)

ד"ר אתילה קרטזס בן ה-37 יתחרה בסקי למרחקים, במקצה ל-10 ק"מ, שיתקיים ב-13 בפברואר ב-12:45. זו תהיה ההופעה הראשונה של ישראלי בסקי קרוס קאנטרי במשחקי החורף, לאחר שברגע האחרון ניתן לו דרכון ישראלי קבוע.

בסקלטון יתחרה ג'ארד פיירסטון בן ה-35, והוא יעלה להתחרות ב-12 וב-13 בפברואר החל מהשעה 10:30.