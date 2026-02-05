סוכמה עסקת קונאטה למכבי נתניה, ינחת בקרוב

בלמה של קריבאס האוקראינית, באקארי קונאטה, עזב הבוקר (רביעי) את מחנה האימונים של קבוצתו, כאשר למעשה עסקת צירופו למכבי נתניה, שפורסמה ב-ONE, נסגרה והוא צפוי לחזק את מרכז ההגנה של רוני לוי.

הבלם ממאלי, שנתניה צפויה לשלם עבורו מאות אלפי אירו, הביע רצון להגיע ואמור לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות. השחקן שמע על ישראל והתרשם משיחות עם צוות האימון של קבוצתו פטריק ואן לוון ואורי דוד, כאשר גם עמלות סוכן שהקשו על המהלך ביממה האחרונה, נפתרו.

והאם יש כאלו שיעזבו?

הקהל הנתנייתי, שמחה עד כה על כך שלא הגיע רכש לקבוצה, הביע בשעות האחרונות שביעות רצון מצירוף שני שחקני הרכש, כאשר כעת עשוי המאמן רוני לוי לצרף גם שחקן רכש רביעי (ניב אנטמן היה הראשון) בעמדה קדמית יותר.

רוני לוי (חגי מיכאלי)

עם צירופו של סיפריין, מי שעשוי לצאת בהשאלה הוא הקשר עומרי שמיר, כאשר גם מעמדו של ג'וניור דיומנדה לא ברור. לקראת המשחק בשבת מול עירוני ק"ש, מקסים פלקושצ'נקו ו-ווילסון האריס לא חזרו לאימונים וצפויים להיעדר, בנוסף לעזיז אוואטרה המוצהב ועומר ניראון הפצוע.