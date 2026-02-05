יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סוכמה עסקת קונאטה למכבי נתניה, ינחת בקרוב

הבלם, שעל המו"מ מולו פורסם לראשונה כאן ב-ONE, שמע על ישראל מהצוות בקריבאס והתרשם, צפוי לנחות ב-48 השעות הקרובות. וגם: השחקנים שצפויים לעזוב

|
באקארי קונאטה (IMAGO)
באקארי קונאטה (IMAGO)

בלמה של קריבאס האוקראינית, באקארי קונאטה, עזב הבוקר (רביעי) את מחנה האימונים של קבוצתו, כאשר למעשה עסקת צירופו למכבי נתניה, שפורסמה ב-ONE, נסגרה והוא צפוי לחזק את מרכז ההגנה של רוני לוי.

הבלם ממאלי, שנתניה צפויה לשלם עבורו מאות אלפי אירו, הביע רצון להגיע ואמור לנחות בישראל ב-48 השעות הקרובות. השחקן שמע על ישראל והתרשם משיחות עם צוות האימון של קבוצתו פטריק ואן לוון ואורי דוד, כאשר גם עמלות סוכן שהקשו על המהלך ביממה האחרונה, נפתרו.

והאם יש כאלו שיעזבו?

הקהל הנתנייתי, שמחה עד כה על כך שלא הגיע רכש לקבוצה, הביע בשעות האחרונות שביעות רצון מצירוף שני שחקני הרכש, כאשר כעת עשוי המאמן רוני לוי לצרף גם שחקן רכש רביעי (ניב אנטמן היה הראשון) בעמדה קדמית יותר.

רוני לוי (חגי מיכאלי)רוני לוי (חגי מיכאלי)

עם צירופו של סיפריין, מי שעשוי לצאת בהשאלה הוא הקשר עומרי שמיר, כאשר גם מעמדו של ג'וניור דיומנדה לא ברור. לקראת המשחק בשבת מול עירוני ק"ש, מקסים פלקושצ'נקו ו-ווילסון האריס לא חזרו לאימונים וצפויים להיעדר, בנוסף לעזיז אוואטרה המוצהב ועומר ניראון הפצוע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */