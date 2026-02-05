יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:12
"כישרון על טבעי": בצרפת מתאהבים באנדריק

בתקשורת מהללים את היהלום שמושאל מריאל מדריד, לאחר שהבקיע שער גדול שהעלה את ליון לרבע גמר הגביע. וגם: קצב הכיבושים ההיסטורי ומה אמר על עתידו?

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

אנדריק ממשיך להוכיח שצרפת קטנה עליו. המושאל מריאל מדריד רשם אמש (רביעי) עוד הופעה בלתי נשכחת, כשכבש שער ניצחון מרהיב בדרך ל-0:2 של אולימפיק ליון על לאבאל הצנועה ומקום ברבע גמר הגביע הצרפתי. למרות התגוננות עיקשת של היריבה, שגרמה לליון להיראות לחוצה, הרגע של הברזילאי הגיע בדקה ה-80 עם פצצה שנעצרה רק ברשת הגבוהה.

הביצוע האדיר של הברזילאי, גרר תגובות נלהבות בכלי התקשורת הגדולים. ב’אס’ הספרדי הכתירו את ההופעה כ"בלתי ניתנת לעצירה" ותיארו את המהלך כ"כישרון על טבעי שגורם לך לתפוס את הראש". ב’מארקה’ אמרו: "ליון טסה על הטיל של אנדריק", ותיארו את השער כיריית תותח שסללה את הדרך לניצחון. 

אנדריק אמר בסיום המשחק. "כשקיבלתי את הכדור, לא חשבתי פעמיים. ראיתי את הפינה העליונה פנויה ופשוט בעטתי בכל הכוח", סיפר השחקן הצעיר. "אני עובד על הסיומת הזו באימונים עם המאמן פונסקה ושמח שזה עזר לנו לעלות שלב. האוהדים נותנים לי כוח שקשה להסביר, לשמוע אותם צועקים את השם שלי זה רגע שלא אשכח. הגעתי לכאן כדי להחזיר את המועדון למקום הראוי לו".

אנדריק בפעולה (IMAGO)אנדריק בפעולה (IMAGO)

“העתיד? ליון המקום המושלם עבורי”

כשנשאל על השמועות לגבי עתידו, השיב בנחרצות: "אני כאן כדי להשתפר והמטרה שלי היא להגיע למונדיאל 2026 בכושר הכי טוב שיש. ליון היא המקום המושלם עבורי כרגע, אני לא חושב על מה שיהיה בקיץ".

השער של אנדריק לא היה רק יפה, אלא גם היסטורי. עם הכיבוש הזה, הברזילאי מעלה את מאזנו ל-6 מעורבויות בשערים (5 שערים ובישול) ב-5 הופעות בלבד במדי הקבוצה. מדובר בנתון חסר תקדים, שכן אף שחקן בתולדות אולימפיק ליון לא רשם פתיחה כזו וסטטיסטיקה כזו בחמשת משחקיו הראשונים במועדון.

