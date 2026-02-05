יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:11
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
4912-3823אוניון סן ז'ילואז1
4526-3323סט. טרוידן2
4429-4223קלאב ברוז'3
3628-3023אנדרלכט4
3332-3723גנט5
3326-2923שרלרואה6
3326-2823מכלן7
3029-2023סטנדרד ליאז'8
3024-2823אנטוורפן9
2935-3123גנק10
2833-3023ווסטרלו11
2635-3123זולטה וורחם12
2426-2023לובייר13
2232-2123לובן14
2135-2823סרקל ברוז'15
1736-1823דנדר16

חדשות טובות: ענאן חלאילי לא סובל משבר ברגל

הקיצוני הישראלי נפצע והוחלף בתמונה די מדאיגה במדי אוניון בגביע, אבל עבר בדיקה והוא לא סובל מפגיעה חמורה. צפוי לחזור לכשירות תוך כעשרה ימים

|
ענאן חלאילי מפונה מהמגרש (IMAGO)
ענאן חלאילי מפונה מהמגרש (IMAGO)

ענאן חלאילי נמצא בעונת שיא מבחינתו ויש שיגידו שהוא גם הליגיונר המוביל בשלב הזה של ישראל, אבל אתמול (רביעי) הוא חווה רגע פחות נעים שאין ספק שגם ממנו הוא ייצא חזק יותר. הקיצוני נפצע בתמונה די מדאיגה במפגש של אוניון בחצי גמר הגביע.

מה שהיה נראה מדאיג מאוד בהתחלה התברר כדבר לא כל כך משמעותי, כאשר ל-ONE נודע שחלאילי לא סובל משבר ומשערים בסביבתו שהוא יחזור לכשירות תוך כ-10 ימים. זהו חדשות טובות עבור אקס מכבי חיפה, שיוכל במהרה לשוב לעזור לחברים שלו להמשיך בעונה הטובה.

נזכיר,  במסגרת חצי גמר הגביע הבלגי נפגשו אוניון סן ז’ילואז ושרלרואה, ענאן חלאילי פתח אצל האורחת והוחלף בדקה ה-74 בעקבות פציעה. המשחק עצמו הסתיים ב-0:0, כשהגומלין ייערך בשבוע הבא.

