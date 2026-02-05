העונש של הפועל ת"א על הדלקת האבוקות בדרבי

הפועל תל אביב נענשה אתמול (רביעי) על אירועי הדרבי התל אביבי האחרון. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קנס את המועדון ב-60 אלף שקלים והטיל עליו עונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ.

העונש הוטל בעקבות הדלקת אבוקות בשערים 4-5, שם ישבו אוהדי הפועל תל אביב. יחד עם אירועים דומים מצד אוהדי מכבי תל אביב, המשחק נעצר לפרק זמן של כ-8 דקות עד לחידושו.

בהחלטת בית הדין צוין כי העונש על תנאי יופעל בכל מקרה עתידי שבו תירשם עבירת התפרעות אוהדים שתגרום להפסקת משחק למשך זמן משמעותי. הדיון של מכבי תל אביב נדחה לשבוע הבא. בחודורוב מקווים להימנע מאירועים נוספים שיגררו החמרה בענישה בהמשך העונה.