יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
67%5506-594651בוסטון סלטיקס
65%5616-589451ניו יורק ניקס
58%6028-617252קליבלנד קאבלירס
57%6005-604453טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
43%5660-546949מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%5627-614752אוקלהומה ת'אנדר
69%5352-562148סן אנטוניו ספרס
67%5429-572349יוסטון רוקטס
64%6122-630653דנבר נאגטס
62%5547-572550פיניקס סאנס
58%6136-632653מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
47%5453-543949לוס אנג'לס קליפרס
43%6041-591151פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
36%5918-576350ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
25%6178-584951ניו אורלינס פליקנס
25%6251-576752סקרמנטו קינגס

פורזינגיס בגולדן סטייט, קובי ווייט בשארלוט

לילה פעיל ב-NBA: הווריורס שלחו לאטלנטה את קומינגה ובאדי הילד תמורת הלטבי. קונלי יצטרף גם הוא להורנטס, כשסקסטון יעשה את הדרך ההפוכה לשיקגו

|
קריסטפס פורזינגיס זורק (רויטרס)
קריסטפס פורזינגיס זורק (רויטרס)

הטרייד דדליין ב-NBA מתקרב לסיומו, והלילה (בין רביעי לחמישי) קיבלנו שרשרת עסקאות מעניינות. במוקד, גולדן סטייט ווריורס ביצעה מהלך משמעותי כשצירפה את קריסטפס פורזינגיס מאטלנטה הוקס. הווריורס, שסימנו את פורזינגיס כיעד מרכזי בחודשים האחרונים, קיבלו את הגבוה שמסוגל לרווח את המשחק ובתמורה שלחו להוקס את ג'ונתן קומינגה ובאדי הילד.

במקביל, אלופת ה-NBA אוקלהומה סיטי ת'אנדר שמה את ידה על הגארד המוכשר ג'ארד מקיין מפילדלפיה. בתמורה למקיין, הסיקסרס קיבלו בחירת סיבוב ראשון (של יוסטון) ושלוש בחירות סיבוב שני. המהלך מעניק לפילדלפיה גמישות כלכלית להחתמתו מחדש של קוונטין גריימס ולהמרת חוזהו של דומיניק בארלו.

בעסקה נוספת, קליבלנד קאבלירס העבירה ליוטה ג'אז את לונזו בול בצירוף שתי בחירות סיבוב שני. הג'אז צפויים לשחרר את בול, מה שיאפשר לו להפוך לשחקן חופשי ולדון על עתידו בליגה. גם בגזרת שארלוט הורנטס נרשמה פעילות ענפה. הקבוצה צירפה את קובי וייט ומייק קונלי (שהגיע לפני יום לבולס) משיקגו, שקיבלה בתמורה את קולין סקסטון, אוסמן דיינג ושלוש בחירות סיבוב שני.

קובי ווייט (רויטרס)קובי ווייט (רויטרס)

קבוצה חדשה לכריס פול

בנוסף, שארלוט קיבלה מאורלנדו מג'יק את טיוס ג'ונס בתמורה לכסף ושתי בחירות סיבוב שני, מה שהעלה את מאזן הבחירות העתידי של ההורנטס ל-11 בחירות סיבוב ראשון ו-14 בחירות סיבוב שני ב-7 השנים הקרובות. טורונטו לקחה חלק בטרייד משולש עם לוס אנג'לס קליפרס וברוקלין נטס, כשבמסגרת העסקה, כריס פול עבר לראפטורס, בעוד ברוקלין קיבלה את אוצ'אי אובאג'י, בחירת סיבוב שני וכסף.

הקליפרס מצידם פינו מקום בסגל וחסכו מיליונים בתקרת השכר. בטורונטו הבהירו כי פול לא צפוי להיות חלק מהקבוצה והם ימשיכו לבחון טריידים עבורו בטווח המיידי. המהלכים הללו, לצד עסקת אובאג'י המוקדמת, אפשרו לטורונטו לרדת מתחת לסף תקרת השכר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */