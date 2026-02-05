יום חמישי, 05.02.2026 שעה 09:15
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

איסט לא בסגל הפועל חיפה, צפוי לעבור לב"ש

חלוץ הפועל חיפה, שכבר סגר את מעברו לדרומיים בתום העונה, יעבור ככל הנראה כבר בחלון הזה. אנדו נפצע וסיים את העונה, יוקפא ויוחלף ע"י זר אחר

ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

ממש בדקה האחרונה של האימון של הפועל חיפה ביום שני, שחקן הקבוצה, רג’יס אנדו, שהיה אמור לקבל הודעת שחרור מהמועדון, מתח את שריר הירך האחורי.

היום (חמישי), אחרי שעבר בדיקת MRI התגלה כי מדובר בקרע מלא בשריר הירך האחורי, מה שאומר שהוא סיים את העונה. כאמור, עוד טרם הפציעה אנדו היה מתוכנן לקבל הודעת שחרור ועכשיו לא יהיה מנוס מלהקפיאו ולצרף זר אחר במקומו. 

במקביל, יש ניסיון לסיים את פרשת ג’בון איסט ולשחררו לטובת חלוץ אחר. בהפועל חיפה מבינים היטב שאחרי ההתנהלות של איסט מול המועדון לא ניתן יהיה להשאיר את החלוץ והתרומה שלו עשויה להיות אפסית לנוכח האווירה סביבו.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

איסט לא יהיה בסגל גם במשחק הקרוב של הקבוצה מול מ.ס אשדוד וצפוי בסופו של דבר לעבור כבר בחלון ההעברות הנוכחי להפועל באר שבע, שכבר סיכמה מולו לעונה הבאה. בתוך כך, אחד השחקנים שהפועל חיפה תאלץ לוותר עליהם בסוף העונה הוא יונתן פרבר, שמסיים חוזה ומחוזר על ידי לא מעט קבוצות.

