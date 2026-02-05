איסט לא בסגל הפועל חיפה, צפוי לעבור לב"ש

ממש בדקה האחרונה של האימון של הפועל חיפה ביום שני, שחקן הקבוצה, רג’יס אנדו, שהיה אמור לקבל הודעת שחרור מהמועדון, מתח את שריר הירך האחורי.

היום (חמישי), אחרי שעבר בדיקת MRI התגלה כי מדובר בקרע מלא בשריר הירך האחורי, מה שאומר שהוא סיים את העונה. כאמור, עוד טרם הפציעה אנדו היה מתוכנן לקבל הודעת שחרור ועכשיו לא יהיה מנוס מלהקפיאו ולצרף זר אחר במקומו.

במקביל, יש ניסיון לסיים את פרשת ג’בון איסט ולשחררו לטובת חלוץ אחר. בהפועל חיפה מבינים היטב שאחרי ההתנהלות של איסט מול המועדון לא ניתן יהיה להשאיר את החלוץ והתרומה שלו עשויה להיות אפסית לנוכח האווירה סביבו.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

איסט לא יהיה בסגל גם במשחק הקרוב של הקבוצה מול מ.ס אשדוד וצפוי בסופו של דבר לעבור כבר בחלון ההעברות הנוכחי להפועל באר שבע, שכבר סיכמה מולו לעונה הבאה. בתוך כך, אחד השחקנים שהפועל חיפה תאלץ לוותר עליהם בסוף העונה הוא יונתן פרבר, שמסיים חוזה ומחוזר על ידי לא מעט קבוצות.