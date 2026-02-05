היחס להפתעה של מכבי יפו מול מכבי ת"א - פי 13

שלב רבע גמר גביע המדינה יינעל הערב (חמישי) עם מפגש בין מכבי תל אביב למכבי יפו, הפועל תל אביב תנסה לצאת מהמשבר שלה במשחק ביתי מול ולנסיה ביורוליג ואתלטיקו מדריד תתארח אצל בטיס ברבע גמר הגביע הספרדי. אתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בגביע המדינה, ניצחון של מכבי תל אביב ב-90 דקות זוכה ליחס של פי 1.1. לעומת זאת, ניצחון של מכבי יפו ב-90 דקות זוכה ליחס של פי 13, בעוד תיקו שיוביל להארכה יעניק למנחשים יחס של פי 8.

ביורוליג, ניצחון של הפועל תל אביב בהפרש של 5 נקודות ומעלה יהיה שווה יחס של פי 1.8. גם ניצחון של ולנסיה או הפסד של הספרדים עד 4 נקודות הפרש יהיה שווה יחס שווה עבור המנחשים.

בגביע הספרדי, ניצחון חוץ של אתלטיקו מדריד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.95, ניצחון ביתי של ריאל בטיס יעניק להם יחס של פי 3, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.1.