יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:43
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

היחס להפתעה של מכבי יפו מול מכבי ת"א - פי 13

ב-Winner קבעו: תיקו יהיה שווה יחס של פי 8, ניצחון של דיילה וחניכיו - פי 1.1. וגם: הפועל ת"א - ולנסיה ביורוליג ואתלטיקו נגד בטיס בגביע הספרדי

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

שלב רבע גמר גביע המדינה יינעל הערב (חמישי) עם מפגש בין מכבי תל אביב למכבי יפו, הפועל תל אביב תנסה לצאת מהמשבר שלה במשחק ביתי מול ולנסיה ביורוליג ואתלטיקו מדריד תתארח אצל בטיס ברבע גמר הגביע הספרדי. אתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בגביע המדינה, ניצחון של מכבי תל אביב ב-90 דקות זוכה ליחס של פי 1.1. לעומת זאת, ניצחון של מכבי יפו ב-90 דקות זוכה ליחס של פי 13, בעוד תיקו שיוביל להארכה יעניק למנחשים יחס של פי 8.

ביורוליג, ניצחון של הפועל תל אביב בהפרש של 5 נקודות ומעלה יהיה שווה יחס של פי 1.8. גם ניצחון של ולנסיה או הפסד של הספרדים עד 4 נקודות הפרש יהיה שווה יחס שווה עבור המנחשים.

בגביע הספרדי, ניצחון חוץ של אתלטיקו מדריד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.95, ניצחון ביתי של ריאל בטיס יעניק להם יחס של פי 3, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.1.

