רבע 1, 04:42: הפועל ת"א - ולנסיה 12:8

בשיאו של משבר עצום, הפועל תל אביב יודעת שהתרופה הכי טובה זה ניצחון. אם היה ספק קטן שהמשחק יהיה בארץ, אז הוא בהיכל מנורה מבטחים ובשעה זו מחזיקת היורוקאפ של דימיטריס איטודיס מארחת את ולנסיה במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג.

האדומים מחזיקים ברצף רע מאוד של שלושה הפסדים במפעל היוקרתי, מה שגרם להם לאבד את המקום הראשון. מעבר לכך יש את גם הרמה, כאשר איטודיס ושחקניו פשוט לא נראים טוב. ולכל זאת תוסיפו הפסד להפועל ירושלים והדחה מהגביע, ותקבלו את המילה משבר.

במפגש האחרון כן היה שיפור למשך 30 דקות, אבל כדורסל משחקים 40 ובסופו של דבר רבע רביעי רע מאוד של הפועל תל אביב סידר לבאיירן מינכן ניצחון, כאשר אמנם המקום הראשון עדיין במרחק של משחק אחד מהאדומים, אבל גם המקום השביעי במרחק דומה.

אפשר לומר שנוצרה סוג של יריבות כבר בין שתי הקבוצות. הפועל תל אביב גברה על ולנסיה בסיבוב הראשון בעונה הזו ביורוליג, אבל מה שלעד יזכרו זה את הניצחון בסדרה בחצי גמר היורוקאפ אשתקד, כולל אותו סלתי בלתי נשכח של מרקוס פוסטר שסידר עלייה לגמר.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א:כריס ג'ונס, בר טימור, קולין מלקולם, איש ווינריית, דן אוטורו

חמישיית ולנסיה: קמרון טיילור, ניית'ן רוברס, ג'יים פרדילה, ז'אן מונטרו, דריוס תומפסון

# 10:00-5:00: האדומים פתחו עם הגנה רכה, וספגו נקודות בקלות, מן העבר השני הצליחו להישאר במשחק בזכות זה שהסתמכו על יכולת אישית עם מהלכים של מלקולם, וויינריית’ וג’ונס.