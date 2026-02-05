לידיעת הפועל ת"א: גרשון יאבוסלה עבר לשיקגו

לא נותר עוד הרבה לחלון ההעברות לטריידים ב-NBA וכמעט בכל שעה יוצאת הודעה על מעברים כאלו ואחרים. מי שממתינה לראות מה יקרה בגזרת גרשון יאבוסלה היא הפועל תל אביב שמקווה שהוא ישוחרר ויוותר על החלום להמשיך להיות בליגה הטובה בעולם, והבוקר (חמישי) הגיעה תפנית.

הכתב הבכיר שאמס צ’ראנייה פרסם שהפורוורד הצרפתי עבר בטרייד ועזב את ניו יורק, כאשר היעד החדש שלו כעת זה שיקגו בולס. הניקס קיבלו בתמורה ליאבוסלה את דיילן טרי, וכעת נותר לראות האם הצרפתי אכן יישאר אצל הבולס או שישוחרר.

מארק שטיין הוסיף: “הניקס לא רצו להחזיק את יאבוסלה כי יש לו אופציית שחקן בקיץ לעונה הבאה. הם העבירו אותו בתמורה לדיילן טרי שחיפש התחלה חדשה מחוץ לשיקגו, והוא מגיע כאשר החוזה שלו מסתיים בסיום העונה ואין לו אופציית שחקן”.

בכל מקרה, אם אכן גרשון יאבוסלה ישוחרר משיקגו, שרק לא מזמן העבירה את השחקן הכי טוב שלה, ניקולה ווצ’ביץ’, מה שמראה שהמועדון יתחיל כעת לחשוב לטווח הארוך, הצרפתי צפוי להיות מבוקש מאוד באירופה, כאשר הפועל תל אביב כבר דיברה עם הנציגים שלו והעבירה את המסרים ההכרחיים.