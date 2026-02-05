"נעשה הכל כדי לשמור על הגביע": בב"ש מרוצים

סימנה וי כפול. אחרי שניצחה בשבת את מכבי בני ריינה, הפועל באר שבע חזרה לנוף הגליל כעבור ארבעה ימים וניצחה אותה גם במסגרת הגביע. החבורה של רן קוז'וק הביסה אמש (רביעי) 0:3 את החבורה של אדהם האדיה, השיגה את הכרטיס לחצי גמר הגביע בכדורגל שיערך בחודש הבא והיא בהחלט מגיעה באנרגיות טובות למשחק העונה נגד בית"ר ירושלים ביום שני.

"שוב נשתמש בקלישאה, הכרטיס לשלב הבא הוא הכי חשוב", אמרו בבירת הנגב, "כיף לקחת אותו ביכולת טובה ולנצח חלק. מגיע כל הכבוד לשחקנים כי הם באו מוכנים ורצו יותר מריינה שבאו יותר אגרסיביים מהמשחק בשבת. אנחנו מחזיקת הגביע ונעשה את הכל כדי לשמור על התואר הזה, עכשיו אנחנו כבר עם הפנים למשחק נגד בית"ר שלא צריך לדבר יותר מדי על החשיבות שלו".

מאמן הקבוצה רן קוז’וק קיבל מחמאות על ייפול המשחק וההכנה שהביאו לניצחון החלק על ריינה. קוז'וק אמש ערך שישה שינויים בהרכב: ניב אליאסי חזר לשער במקום אופיר מרציאנו, שי אליאס פתח במקום חמודי כנעאן שנשאר על הספסל מחשש לעומס, והלדר לופס חזר לעמדת המגן השמאלי במקום אופיר דודזאדה. מיגל ויטור שב מהרחקה ישירות להרכב כשאור בלוריאן קיבל מנוחה, אליאל פרץ חזר למרכז הקישור אחרי השטף דם בעין, ואמיר גאנח פתח במקום זאהי אחמד שמחזיק בארבעה כרטיסים צהובים.

שחקני באר שבע חוגגים (חג'אג' רחאל)

בצד המקצועי קיבלו בבאר שבע הרבה עידוד מהניצחון וגם מהחגיגות שהיא לאחר מכן. "בשבת לא הרשנו לעצמנו לשמוח יותר מדי כי ידענו שיש את הגביע”. אמיר גאנח זכה למחמאות אחרי משחק מצוין ושער יפה ששחרר לא מעט לחץ, וגם איגור זלאטנוביץ שמח אחרי שכבש את השער השני ושבר בצורת של כחודש מאז הניצחון על בני סכנין. במועדון רואים בשער של הסרבי חשיבות משמעותית בגלל משחק העונה ביום שני. גם ניב אליאסי רשם משחק שקט ואפילו זכה לתמיכה מיוחדת מהיציע לאור התקרית הלא נעימה שקרתה במהלך המשחק הראשון.

שמחה גדולה נרשמה גם סביב אלון תורג׳מן, שכבש את שער הליגה השני שלו בלבד בעונה לא פשוטה מבחינתו. השער הראשון הגיע מול לבסקי סופיה, וגם אז, כמו אמש, היה זה רועי לוי שבישל לו. לוי עצמו המשיך לקבל מחמאות ורשם משחק טוב שני ברציפות. "אם יש שחקן שמאוד ממגיע לו זה אלון תורג'מן. הוא עובד קשה ועובר עונה לא פשוטה", אמר חבר בקבוצה.

הלאה: חיזוק, איסט ואלון תורג’מן

בהפועל באר שבע לא מרימים ידיים בגזרת הרכש וממשיכים לחפש לפחות שחקן זר אחד לצירוף מיידי. בקבוצה יש מקום לשלושה זרים אחרי הפרידה מסאבובו בנדה, אך בצוות המקצועי עדיין מתלבטים עם מי נכון להיכנס למו״מ, ובשלב הזה אין רשימת מועמדים רחבה. במועדון מודים שהזמן מתחיל ללחוץ, כשנותרו שישה ימים בלבד עד סגירת החלון, אך מאמינים שהתמונה עוד יכולה להשתנות.

אמיר ג'אנח חוגג (חג'אג' רחאל)

במקביל, נמשכים המאמצים להגיע להסכמות עם הפועל חיפה בנוגע לשחרורו של ג׳בון איסט. בבאר שבע מעריכים שהשער של תורג׳מן עשוי לסייע לקדם עסקה, כשבחיפה שוקלים לצרף את החלוץ כחלק מטרייד שיכלול פיצוי כספי נמוך מחצי מיליון שקלים.

הפנים לבית”ר: מצבו של ביטון ומתי קאנגווה כאן?

לגבי דן ביטון, במועדון לא מודאגים מכך שמלך השערים של הקבוצה לא כבש בחמשת המשחקים האחרונים, אלא להיפך. ביטון בישל פעמיים בצורה מצוינת במשחק האחרון, ובצוות המקצועי בטוחים שהשערים עוד יגיעו. “הגולים שלו עוד יבואו, אין מה לדאוג”, אמרו בבאר שבע. בקבוצה היו מרוצים גם מהיכולת ללא קינגס קנגוואה, שנמצא בכושר טוב וביקש להיעדר מהמשחק. הקשר הזמבי צפוי לחזור מחר בלילה מביקור קצר במולדתו בעקבות לידת בת זוגו, ואם יגיע בזמן הוא אמור לקחת חלק באימון יום שישי.

לקראת משחק העונה נגד ביתר ירושלים ביום שני הקרוב, הבלם ג’יבריל דיופ נפצע ונמצא בספק גדול. מיגל ויטור, שרשם משחק טוב, צפוי להחליפו בהרכב. המאבק על עמדת השוער בין ניב אליאסי לאופיר מרציאנו נותר פתוח, אך אליאסי עשוי להמשיך בין הקורות. גם הלדר לופס צפוי לשמור על מקומו בהרכב.