"נקווה שננצח את 3 המשחקים ונראה מה יהיה"

הפועל חולון הפסידה אתמול (רביעי) לגלאטסראיי במסגרת המחזור השלישי של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב”א. יואב שמיר וחניכיו נותרו במקום האחרון בבית עם סיום המחזור, וכעבור שלושה משחקים הם עדיין ללא ניצחון וקרובים מתמיד להדחה מהמפעל. כזכור, בשני המשחקים הקודמים ספגה חולון תבוסות בהפרש של 26 נקודות, ואתמול אמנם נכנסה לרבע הרביעי ביתרון, אך בסופו של דבר הקבוצה הטורקית השלימה קאמבק, כפי שעשתה גם במחזור הקודם, ויצאה עם הניצחון.



ביום שבת תפגוש חולוניה את בני הרצליה במסגרת הליגה, במה שיהיה משחקה הראשון בזירה המקומית מאז ההדחה מגביע המדינה בשלב רבע הגמר. לאחר מכן תצא הקבוצה לסמוקוב, שם תארח את ריטאס וילנה במחזור הרביעי של שלב 16 האחרונות. בפועל, הסגולים רחוקים 40 דקות מהדחה. עם זאת, בהשוואה לשני המחזורים הקודמים, הפעם נראתה חולוניה טוב יותר מול קבוצתו של ג’יאנמרקו פוצקו, ואף הובילה במשך קצת יותר מ-30 דקות מול חניכיו של המאמן האיטלקי, כפי שציינו במועדון.



בסביבת הקבוצה התייחסו גם למאבק על הריבאונדים, בדגש על ריבאונד ההתקפה. מהבחינה הזו חולוניה עמדה במטרה מול גלאטסראיי, דבר שלא הצליחה לעשות מול ריטאס וילנה וגם לא מול לה מאן, שמובילה את הבית במאזן מושלם. אלא שעל אף הדברים הטובים, הקבוצה הטורקית סגרה את המשחק עם ריצת 0:12, לה חולוניה כבר לא הצליחה להגיב.

יואב שמיר (אורן בן חקון)

“בסוף צריך לנצח משחקים”, הוסיפו במועדון, שם ניסו למצוא נחמה בכך שהקבוצה נלחמה, גם בערב חלש נוסף של ג’ורדן מקריי, שאמור להיות אחד משחקני המפתח. כזכור, כבר לאחר ההדחה מגביע המדינה נשמעה ביקורת על השחקן, ואתמול הוא קלע שתי נקודות בלבד ב-21:12 דקות, וסיים עם מדד פלוס-מינוס של 18-.



חולוניה הובילה בכ-75% מהמשחק, ואף החזיקה ביתרון נקודה כשלוש דקות לסיום. בסופו של דבר הפסידו יואב שמיר וחניכיו בחמש נקודות, כשמקריי מסיים ערב ללא סלי שדה. אך בשורה התחתונה, למרות כל מה שעברה הקבוצה העונה, היא עדיין נמצאת בתחתית הבית וממשיכה לחפש את ניצחון הבכורה שלה בשלב הנוכחי.

ג'ורדן מקריי (רועי כפיר)

אדאמה סאנוגו, שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, אמר לאחריו: "אפשר לראות שהיה לנו יותר אנרגיה במשחק הזה ושבאנו מוכנים יותר. כשרואים את המשחק רואים את זה. רצינו לנצח, אבל אנחנו מרגישים שהיינו בסדר. נותרו עוד שלושה משחקים ונקווה שננצח את שלושתם ברציפות ונראה מה יהיה. אני חושב ששיחקנו בסדר".