ספיזירי פורץ: מהאימונים ועד למפגש עם סינר

אליוט ספיזירי פתח את שנת 2026 בסערה, אך היסודות לזינוק המרשים שלו הונחו הרבה לפני שהגיע למגרשים הממוזגים של מלבורן. הטניסאי האמריקאי בן ה-24, שמדורג כעת במקום ה-71 בעולם (דירוג שיא בקריירה), הפך לאחד השמות המדוברים ביותר בסבב לאחר מסע מוצלח במיוחד ב"דאון אנדר", ששיאו היה הגעה מרשימה לסיבוב השלישי באליפות אוסטרליה הפתוחה.

ההצלחה של ספיזירי אינה מקרית, והיא עומדת כעת במרכזה של סדרת דוקו חדשה ביוטיוב בשם "Off Season" (עונת הפגרה). הסדרה הקולנועית עוקבת אחר מחנה האימונים המפרך שעבר השחקן בבוקה רטון שבפלורידה, ומספקת למעריצים הצצה נדירה לחלק בעונה שהם כמעט ולא זוכים לראות – השלב שבו השחקנים בונים את עצמם מחדש לקראת השנה הבאה. המצלמות ליוו את ספיזירי ואת צוות המאמנים שלו, פטריק הירשט וכריסטופר וויליאמס, במהלך אותם ימים של עבודה סיזיפית הרחק מאור הזרקורים.

נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז' בפעולה. (רויטרס)

הסדרה, שאותה מקריין שחקן ה-ATP לשעבר והפרשן כריס יובנקס, חושפת את המנטליות שהובילה את ספיזירי לטופ 100. "הוא פשוט סוס עבודה", החמיא יובנקס לספיזירי במהלך הפרקים. "הוא שחקן שלא מוותר בקלות. כשאתה עולה למגרש נגדו, זה לא משנה באיזה יתרון אתה נמצא – הוא לעולם לא ירים ידיים ויילחם על כל כדור".

את פירות העבודה הקשה קצר ספיזירי כבר מהרגע הראשון של העונה. הוא החל את 2026 כשהוא מדורג במקום ה-89 בעולם, עבר את שלב המוקדמות בטורניר אוקלנד והגיע עד לרבע הגמר. בדרך הוא רשם רצף ניצחונות מרשימים על שחקנים מנוסים ומדורגים מעליו, ביניהם כריסטיאן גארין, חואן מנואל סרונדולו, אדריאן מנארינו ונונו בורגס.

במגרשים במלבורן, ספיזירי המשיך להדהים בהופעת הבכורה שלו בהגרלה הראשית של גרנד סלאם. הוא רשם ניצחון יוקרתי על המדורג 32, ז'ואאו פונסקה, גבר על ייבינג וו והעפיל לראשונה בקריירה לסיבוב שלישי בטורניר מייג'ור. שם, הוא גרם לעולם הטניס לעצור את נשימתו כשלקח מערכה מיאניק סינר. האיטלקי, המדורג 2 בעולם שזכה פעמיים באליפות אוסטרליה, לא שמט אף מערכה לאורך כל הטורניר לאף שחקן אחר, למעט מול ספיזירי ומול נובאק דג'וקוביץ'.

ג'וקוביץ' ואלקרז בפעולה בגמר (רויטרס)

לצד האימונים המפרכים ב"אקדמיית אוורט", הסדרה חושפת גם צדדים אישיים וקלילים יותר של הטניסאי הצעיר. "אני מאוד אוהב את סגנון החיים כאן, אבא שלי גר פה", סיפר ספיזירי בחיוך בפרק הראשון של הסדרה, שנקרא "מנוחה". עם זאת, הוא הבהיר כי הוא מוכן לשלב הבא בחייו: "אני חושב שבסוף השנה הזו אצטרך לקנות מקום משלי. לגור עם ההורים בגיל 25? אני לא חושב שזה בתכניות".

הסדרה, שעלתה לאוויר ב-18 בינואר ומשחררת פרקים חדשים בכל יום ראשון שני, מציגה לצד ספיזירי גם שחקנים נוספים כמו היילי בפטיסט, אית'ן קווין וקמילה אוסוריו. עבור ספיזירי, המטרה כעת היא להמשיך את המומנטום. האתגר הבא שלו יהיה במוקדמות טורניר דלריי ביץ' שייפתח ב-16 בפברואר, שם הוא ינסה להעפיל להגרלה הראשית ולהוכיח שהפריצה שלו באוסטרליה הייתה רק ההתחלה.