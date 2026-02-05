"המטרה הייתה מקום ראשון": בהפועל י-ם מרוצים

הפועל ירושלים עצרה אמש (רביעי) רצף של שני הפסדים ביורוקאפ, לאחר שגברה בהארכה על קלוז׳ נאפוקה הרומנית במסגרת המחזור ה-17 ולפני האחרון של העונה הסדירה בתחרות שמובילה ליורוליג. על הנייר היה מדובר במשחק לפרוטוקול בלבד, שכן בעקבות הפסדה של בחצ’שהיר ביום שלישי לשלאסק ורוצלאב, הבטיחה קבוצתו של יונתן אלון את הכרטיס לרבע הגמר עוד לפני העלייה לפרקט בפיס ארינה. מנגד, קלוז׳ הייתה זקוקה לניצחון כדי להבטיח את מקומה בשמינית הגמר, אך ירושלים, שנאבקה על ראשות הבית, השיגה את מבוקשה לאחר הארכה, וכעת במועדון כבר מפנים מבט אל הזירה המקומית והמפגש הקרוב מול הפועל תל אביב.

הקבוצה מהבירה פגשה יריבה שונה, כזו שלא הייתה מוכנה לוותר היות והיא נלחמה על החיים שלה בתחרות, הרי ניצחון היה מבטיח לה את הכרטיס לשמינית הגמר. חניכיו של אלון לא הגיעו בכושר שיא ליורוקאפ, לאחר הפסדים לבחצ׳שהיר ולנפטונאס קלייפדה, וידעו העונה משחקים בהם שלטו ללא עוררין לצד משחקים שבהם איבדו יתרון בדרך לקאמבק של היריבה. אך משחק כמו זה שנערך אמש כזה עוד לא היה להם. ירושלים הובילה כבר ב-23 נקודות, קלוז׳ חזרה וכפתה הארכה, רק שבדקות ההכרעה הייתה זו ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה. במועדון הביעו שביעות רצון מהיכולת למצוא דרך נוספת לנצח ולחזור למסלול הניצחונות במפעל.

חמישה שחקנים סיימו את המשחק בספרות כפולות, ביניהם אוסטין וויילי שסיפק דאבל דאבל מרשים של 10 נקודות ו-17 ריבאונדים. ג׳ארד הארפר הוביל את הקלעים עם 30 נקודות, ג׳סטין סמית׳ הוסיף 14 משלו וקאדין קרינגטון קלע שתי שלשות קריטיות בדרך לניצחון מספר 13 של ירושלים העונה ביורוקאפ. קרינגטון סיים את הערב עם 20 נקודות, וכשהוא מסיים חוזה בתום העונה, במועדון כבר החלו בשיחות להארכתו, עם אופטימיות בנוגע להשלמת המהלך. מעבר לשלושה גם יובל זוסמן נראה נהדר עם 11 נקודות ו-7 ריבאונדים.

יונתן אלון ומיכאי סילוושאן לאחר המשחק

בכל הנוגע להמשך הדרך, לאחר שירושלים הייתה הראשונה להבטיח את ראשות הבית, היא תפגוש במחזור הסיום, משחק שיהיה לפרוטוקול בלבד, את ונציה, במקביל למעקב אחר המפגש בין מנרסה להמבורג. ברבע הגמר, שייערך ב-17 או 18 במרץ בשיטת נוקאאוט, תפגוש הקבוצה מהבירה את המנצחת בשמינית הגמר בין הקבוצה שתסיים את בית א׳ במקום החמישי (מנרסה או ונציה) לבין הקבוצה שתסיים את בית ב׳ במקום הרביעי, בודוצ׳נוסט, טורק טלקום או טרנטו.

במועדון הביעו כעס על כך שבמקביל למשחק שוחק משחק הכדורגל בין בית״ר ירושלים לבני יהודה, וציינו כי בשל כך בין 2,000 ל-3,000 אוהדים לא הגיעו לפיס ארינה. גם השחקנים הושפעו מהמצב כאשר הם הגיעו לפיס ארינה הסעה מרוכזת במקום ברכביהם האישיים וחלקם אף עזבו כך את האולם בסיום המשחק. בתוך כך הירושלמים יפגשו ביום ראשון הקרוב יריבה מוכרת, הפועל תל אביב, אותה אשר ניצחו רק בשבוע שעבר במסגרת רבע גמר גביע המדינה, הפעם המפגש יהיה במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל.

אוסטין וויילי מחבק את ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (ראובן שוורץ)

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: “התחלנו טוב מאוד במחצית הראשונה, ואז התחילה ירידה ולהם הייתה עליה. אני שמח שחזרנו וניצחנו. אני צריך לראות את המשחק שוב כדי לנתח מה קרה ברבע השלישי והרביעי, זה בטח לא קרה בדקה או שתיים. בסוף אנחנו פה בשביל לנצח משחקים וניצחנו. המקום הראשון? זאת הייתה המשימה שלנו ואני שמח שעמדנו בה. קשה לי להגיד מה ניקח מהניצחון הזה כי אני צריך לראות אותו. תמיד אנחנו נשארים עם התחושות האחרונות. עשינו חצי מצוין גם הגנתית וגם התקפית וזה נתן לנו את האפשרות לתת חצי שני פחות טוב ועדיין לנצח את המשחק. צריך לתקן את הדברים שלא עבדו טוב בחצי השני. היינו במצבים כאלה בעבר והפסדנו את המשחקים. עשינו תהליך. התבגרנו, למדנו ולימדנו את עצמנו איך לנצח. בכזאת סיטואציה, לקחת את ההארכה ולנצח עשר הפרש זה יפה״.

על הגרלת חצי גמר גביע המדינה: “אני לא מתעסק בחישובים והגרלות. לא בהפרשים. אני צריך לבוא למשחק הבא ולנצח אותו. אם המטרה שלי הייתה להגיע לגמר או לחצי הגמר אז אולי זה היה מעניין אותי, אבל המטרה שלנו היא לקחת את התואר, אז מה זה משנה מתי אנחנו פוגשים את הקבוצות הטובות? צריך לנצח אותן כדי לקחת את התואר".