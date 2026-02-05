אפשר כבר לומר את זה: בית"ר ירושלים במשבר

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל על הביזיון בטדי מול אצטדיון מלא באוהדי בית״ר ירושלים, הפסד ברבע גמר גביע המדינה לקבוצה מהליגה הלאומית, בית״ר באה נפוחה, חטפה סטירה, חלום הגביע התפוצץ לה בפנים.

האחריות של ברק יצחקי, ההרכב שפתח מול בני יהודה לא עמד בציפיות, בית״ר הגיעה זחוחה למשחק, מה עובר על הקבוצה ועובדה אחת ברורה – בית״ר מגיעה למשחק העונה כשהיא במשבר לא קל. הפסד בטרנר ותם הטקס.

כולם ללא יוצא מן הכלל היו חלשים, קראבלי בלי גדראני זה לא אותו שחקן, מיגל סילבה בחוסר אחריות הפקיר את הקבוצה שלו, קאלו אכזב, ירין לוי בירידה, עדי יונה לא מתפקד כבר כמה משחקים, בית״ר במדרון שחייב להיעצר בטוטו טרנר, השאלה אם זה אפשרי.

ולסיום: יש המון ביקורות על יצחקי, מה חלקו בהפסד ובתקופה האחרונה, הפסד לבאר שבע וחלום האליפות נגמר, אז מה צריך לעשות כדי לא לתת להדחה מהגביע להשפיע על משחק העונה? כל התשובות בפודקאסט. האזנה נעימה.