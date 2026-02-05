"נכשלנו, באנו זחוחים": בבית"ר ירושלים מעכלים

צריך לומר את האמת, במהלך כל הימים שקדמו למשחק מול בני יהודה הייתה תחושה בבית”ר ירושלים שאת המשחק הזה עוברים בכל מצב, גם אם יהיה קשה ומתיש. התוצאה במחצית 2:0 לבני יהודה היממה את בית״ר וגם החילופים של יצחקי במחצית לא עזרו.

ביום שאחרי ההדחה מגביע המדינה, בבית״ר מלקקים את הפצעים ומודים: “כנראה שהגענו זחוחים למשחק, אסור לנו להיראות ככה מול טדי מלא ועוד מול קבוצה מהליגה הלאומית, אנחנו בתקופה פחות טובה, עכשיו זו עובדה”. מודים בבית וגן.

בחדר ההלבשה בסיום המשחק הייתה דממה, השחקנים יצאו מטדי בשקט, לא מחליפים מילה עם אף אחד, יודעים שהם פישלו בענק וכבר אתמול נשמעו ביקורות על היהירות שבה בית״ר הגיעה למשחק.

יצחקי: "אני מאוד מאוכזב"

ההכנות שלא באו לידי ביטוי

כחלק מההכנות למשחק, המאמן ברק יצחקי וגם המנהל המקצועי אלמוג כהן דאגו כל הזמן להחדיר לשחקנים שלא הולך להיות קל מול בני יהודה, אבל משהו בדינמיקה על כר הדשא לא עבד. החיסרון של לוקה גדראני היה משמעותי והצהוב המכוון שקיבל מול הפועל חיפה מסתבר שעלה לבית״ר ביוקר.

המחליפים שקיבלו הזדמנות לפתוח בהרכב לא הביאו כלום למשחק במחצית הראשונה וזה אמור להדאיג את הצוות המקצועי להמשך הליגה, בטח כשיש עוד הרבה משחקים בדרך. בפני בית״ר שני משחקים קשים מאוד במחזורים הקרובים מול באר שבע ומכבי תל אביב.

מיגל סילבה ספג כהוגן מאוהדי בית״ר ברשתות החברתיות, אך בקבוצה החליטו לא להגזים בתגובה כלפי השוער שעשה טעות קשה מאוד שהותירה את בית״ר בעשרה שחקנים: “שטות של מיגל סילבה, אין מה לומר, אבל אנחנו לא עורפים ראשים, זה לא יהיה נכון ללכת על הראש שלו עכשיו”, אמר גורם במועדון.

דור מיכה תופס את הפנים (אורן בן חקון)

עם הפנים לטרנר, אצילי עדיין בספק

המשימה של יצחקי היא להרים את השחקנים שלו לפני משחק העונה בטרנר. גדראני יחזור להרכב הפותח, אך הבשורות הפחות טובות הן שעומר אצילי עדיין לא מצליח לחזור לכשירות מלאה. הוא עדיין בספק למשחק בטרנר מול באר שבע ורק אם יקרה משהו יוצא דופן הוא יהיה כשיר אולי לדקות ספורות.

“נראינו רע אתמול, נצטרך להרים את הראש ולהגיע למשחק בטרנר כמו שצריך, גם אחרי ההפסד להפועל תל אביב בסיבוב הראשון היה נדמה שהכל נחרב ואז יצאנו מזה בצורה נהדרת, זו המטרה גם עכשיו, להתמודד עם המציאות ולהגיע למשחק העונה כדי לתקן ולהחזיר לאוהדים אחרי מה שהם עברו אתמול”, מסכמים בבית״ר.

עומר אצילי. ישחק במשחק העונה? (רדאד ג'בארה)

לא מוותרים על חיזוק

בבית״ר החליטו להאיץ את המו״מ עם המגן הימני נאנה אנטווי. השחקן מסיים חוזה בסיום העונה ויכול לנהל מו”מ כבר עכשיו בחלון העברות של ינואר. העובדה שבית״ר רוצה אותו כבר עכשיו תלויה בשחרור שלו מהקבוצה הרומנית ובאיזה מחיר זה יהיה.