יום חמישי, 05.02.2026 שעה 09:47
דרמה באבו דאבי: אאלה חזרה מ-4:0 במערכה ה-3

הטניסאית הצעירה הצילה נקודת משחק וניצחה את ססנוביץ' בדרך למפגש מול אלכסנדרובה. גם ביילק וקרטאל העפילו לשמונה האחרונות בטורניר.

|
אלכסנדרה אאלה משחקת בנחישות. (אימאגו)
אלכסנדרה אאלה משחקת בנחישות. (אימאגו)

טורניר אבו דאבי סיפק לנו הערב (רביעי) את אחד הקאמבקים המרשימים והדרמטיים ביותר שנראו בסבב ה-WTA בתקופה האחרונה. אלכסנדרה אאלה בת ה-20 הדהימה את הקהל המקומי כשחזרה מפיגור עמוק במערכה המכרעת בדרך לניצחון על אלכסנדרה ססנוביץ' וכרטיס יוקרתי לרבע הגמר, שם תפגוש את המדורגת השנייה בטורניר.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של ססנוביץ', שהציגה יכולת הגשה פנטסטית. הבלארוסית ניצחה בתשע נקודות רצופות על הסרב שלה בשלב מסוים, לא עמדה בפני אף נקודת שבירה וסגרה את המערכה הראשונה ב-2:6 קליל. המומנטום השתנה במערכה השנייה, כאשר אאלה החלה לייצר נקודות שבירה בזכות טעויות בלתי מחויבות של יריבתה. הפיליפינית הצעירה הצליחה לשבור ברגע המכריע וניצחה 4:6 כדי לכפות מערכה שלישית.

זיינפ סונמז בפעולה במשחק מותח (אימאגו)זיינפ סונמז בפעולה במשחק מותח (אימאגו)

נראה היה שהסיפור נגמר כאשר ססנוביץ' פתחה את המערכה המכרעת בסערה ורצה ליתרון 0:4 תוך 17 דקות בלבד. אאלה מצאה את עצמה בפיגור 5:2 ואף עמדה בפני נקודת משחק לחובתה, אך בנחישות יוצאת דופן הצליחה לחזור למשחק. היא השוותה ל-5:5, גררה את ההתמודדות לשובר שוויון ושם, למרות פיגור 5:4, ניצחה את שלוש הנקודות האחרונות כדי לקבוע 6:7 (5) וניצחון בתום קרב של כמעט שלוש שעות.

"אלו רגעים שרק חלמתי עליהם", אמרה אאלה הנרגשת בסיום מול האוהדים הרבים שתמכו בה. "לשחק באצטדיונים מלאים זה מטורף, והמשחקים האלו הם אלו שנשארים איתך. אני מאוד שמחה על הניצחון הזה". עבור אאלה, מדובר בהעפלה חמישית בקריירה לרבע גמר בטורניר מסבב ה-WTA.

ברבע הגמר תמתין לה אקטרינה אלכסנדרובה, המדורגת 2 בטורניר, שהביסה מוקדם יותר את דאינה יאסטרמסקה. אלכסנדרובה איבדה שלושה משחקים בלבד לאורך כל המשחק והציגה משחק החזרה משובח, כשניצחה ב-64% מהנקודות על הסרב הראשון של האוקראינית. בעקבות פרישתה של המדורגת ראשונה והאלופה המכהנת, בלינדה בנצ'יץ' (בשל מחלה), אלכסנדרובה היא כעת המדורגת הבכירה ביותר שנותרה בטורניר, והיא הבטיחה את חזרתה לטופ 10 העולמי בדירוג שיפורסם ביום שני הקרוב.

זיינפ סונמז נאבקת על המגרש (אימאגו)זיינפ סונמז נאבקת על המגרש (אימאגו)

במשחקים נוספים שנערכו היום, שרה ביילק הצ'כית בת ה-20 רשמה הפתעה גדולה כשניצחה בשתי מערכות את המדורגת 7 בטורניר, ילנה אוסטפנקו. ביילק השיגה את ניצחונה השלישי בקריירה על שחקנית טופ 30 ותפגוש ברבע הגמר את סוניי קרטאל הבריטית. קרטאל לא התקשתה מול ה"לאקי לוזר" רנאטה זראזואה (שהחליפה את בנצ'יץ') וניצחה 0:6, 3:6 תוך 57 דקות בלבד, כשהיא לא עומדת בפני נקודת שבירה אחת לאורך כל ההתמודדות.

