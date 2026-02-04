חלאילי נפצע, סן ז'ילואז סיימה ב-0:0 בגביע

יום גדוש של נציגינו בעולם היה לנו הערב (רביעי), כשאוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי נפרדו בתיקו 0:0 עם שרלרואה, ניימיכן של אלי דסה גברה 0:1 על וולנדהאם, לבאדיקוס עם ג’ואל אבו חנא והיאשם לאיוס סיימו ב-1:1 עם אופי כרתים ודינמו בוקרשט של ניקיטה סטויאנוב ניצחה 2:3 את פארול קונסטנסה.

# במסגרת חצי גמר הגביע הבלגי נפגשו אוניון סן ז’ילואז ושרלרואה, ענאן חלאילי פתח אצל האורחת והוחלף בדקה ה-74 בעקבות פציעה. הקיצוני יעבור בהמשך צילום בו יתברר המצב, במקרה הלא טוב מדובר בשבר במסרק שעלול להוציא אותו לחודשיים מהמגרשים, ובמצב היותר טוב זו חבטה עם שטף דם והוא יחזור בעוד כ-10 ימים. המשחק עצמו הסתיים ב-0:0, כשהגומלין ייערך בשבוע הבא.

# אלי דסה ראה מהספסל את ניצחון קבוצתו 0:1 ברבע גמר הגביע, צ’ירון שרי נכנס בדקה ה-65. ברנדלי קוואס, אקס מכבי תל אביב, שיחק 90 דקות אצל היריבה.

# ג’ואל אבו חנא שיחק 90 דקות בתיקו 1:1 של קבוצתו לבאדיקוס ואופי כרתים, במסגרת חצי גמר הגביע היווני, הישאם לאיוס לא נרשם בסגל.

# ניקיטה סטויאנוב פתח והשלים 90 דקות בניצחון 2:3 של דינמו בוקרשט על פארול קונסטנסה במסגרת המחזור ה-25 בליגה הרומנית. הבלם גם קיבל כרטיס צהוב.

# רמזי ספורי לא נרשם בניצחון 0:4 של אנטליהספור על בולוספור במסגרת הסיבוב השלישי של הגביע הטורקי.