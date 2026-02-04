יום חמישי, 05.02.2026 שעה 01:11
ליגה בלגית 25-26
4912-3823אוניון סן ז'ילואז1
4526-3323סט. טרוידן2
4429-4223קלאב ברוז'3
3628-3023אנדרלכט4
3332-3723גנט5
3326-2923שרלרואה6
3326-2823מכלן7
3029-2023סטנדרד ליאז'8
3024-2823אנטוורפן9
2935-3123גנק10
2833-3023ווסטרלו11
2635-3123זולטה וורחם12
2426-2023לובייר13
2232-2123לובן14
2135-2823סרקל ברוז'15
1736-1823דנדר16

חלאילי נפצע, סן ז'ילואז סיימה ב-0:0 בגביע

הקיצוני יצא בדקה ה-74 בעקבות פציעה, יעבור צילום כשלאחריו תתברר חומרתה. אלי דסה לא שותף בניצחון של ניימיכן 90 דקות לאבו חנא ולניקיטה סטויאנוב

|
ענאן חלאילי מפונה מהמגרש (IMAGO)
ענאן חלאילי מפונה מהמגרש (IMAGO)

יום גדוש של נציגינו בעולם היה לנו הערב (רביעי), כשאוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי נפרדו בתיקו 0:0 עם שרלרואה, ניימיכן של אלי דסה גברה 0:1 על וולנדהאם, לבאדיקוס עם ג’ואל אבו חנא והיאשם לאיוס סיימו ב-1:1 עם אופי כרתים ודינמו בוקרשט של ניקיטה סטויאנוב ניצחה 2:3 את פארול קונסטנסה.

במסגרת חצי גמר הגביע הבלגי נפגשו אוניון סן ז’ילואז ושרלרואה, ענאן חלאילי פתח אצל האורחת והוחלף בדקה ה-74 בעקבות פציעה. הקיצוני יעבור בהמשך צילום בו יתברר המצב, במקרה הלא טוב מדובר בשבר במסרק שעלול להוציא אותו לחודשיים מהמגרשים, ובמצב היותר טוב זו חבטה עם שטף דם והוא יחזור בעוד כ-10 ימים. המשחק עצמו הסתיים ב-0:0, כשהגומלין ייערך בשבוע הבא.

# אלי דסה ראה מהספסל את ניצחון קבוצתו 0:1 ברבע גמר הגביע, צ’ירון שרי נכנס בדקה ה-65. ברנדלי קוואס, אקס מכבי תל אביב, שיחק 90 דקות אצל היריבה.

ג’ואל אבו חנא שיחק 90 דקות בתיקו 1:1 של קבוצתו לבאדיקוס ואופי כרתים, במסגרת חצי גמר הגביע היווני, הישאם לאיוס לא נרשם בסגל.

# ניקיטה סטויאנוב פתח והשלים 90 דקות בניצחון 2:3 של דינמו בוקרשט על פארול קונסטנסה במסגרת המחזור ה-25 בליגה הרומנית. הבלם גם קיבל כרטיס צהוב.

# רמזי ספורי לא נרשם בניצחון 0:4 של אנטליהספור על בולוספור במסגרת הסיבוב השלישי של הגביע הטורקי.

