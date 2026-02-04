יום חמישי, 05.02.2026 שעה 01:12
כדורסל עולמי  >> יורוליג

הפתעה גדולה: וילרבאן ניצחה 70:80 את בולוניה

דווקא אחרי ניצחון החוץ המרשים על מונאקו במחזור הקודם, האיטלקים חזרו הביתה ונכנעו לקבוצה הצרפתית מהמקום האחרון ביורוליג. ווטסון הוביל עם 19

|
קארסן אדוארדס (IMAGO)
קארסן אדוארדס (IMAGO)

ההפתעה הגדולה של המחזור ה-26 של היורוליג. דווקא אחרי שרשמה ניצחון חוץ מרשים על מונאקו במחזור הקודם, וירטוס בולוניה חזרה הביתה ונכנעה 80:70 לווילרבאן.

אחרי רבע ראשון צמוד, הצרפתים לקחו ברבע השני את ההובלה וכבר עלו ליתרון של 13 נקודות הפרש. ברבע השלישי האיטלקים חזרו לעניינים וכבר הובילו בנקודה, אולם לאורך כל הרבע האחרון וילרבאן הובילה ולבסוף גם יצאה עם ידה על העליונה.

גלין ווטסון הוביל את המנצחת עם 19 נקודות, אמבאיה אנדיאה הוסיף 16 ואקס הפועל תל אביב, בריאן אנגולה, קלע 15. בצד השני, קארסן אדוארדס הוביל עם 20 נקודות.

