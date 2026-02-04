סבאלנקה פרשה מטורניר דוחא, שוויונטק ראשונה

עולם הטניס הופתע הבוקר (ראשון) כאשר המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, הודיעה באופן רשמי על פרישתה מטורניר קטאר טוטאל-אנרג'יס הפתוח בדוחא. הטורניר היוקרתי, המוגדר כ-WTA 1000 ומהווה את אחד האירועים המרכזיים בסבב הנשים בתחילת העונה הנוכחית, יאלץ להסתדר ללא הכוכבת הבלארוסית, שציינה כי הסיבה להיעדרותה היא "שינוי בלוחות הזמנים" המתוכננים שלה.

סבאלנקה בת ה-27 פתחה את עונת 2026 בצורה מרשימה ביותר, כשהיא מפגינה דומיננטיות רבה על המגרשים הקשים. היא החלה את השנה עם רצף של 11 ניצחונות רצופים, כולל זכייה מרשימה בתואר בטורניר בריסביין. עם זאת, המומנטום נעצר מעט באליפות אוסטרליה הפתוחה האחרונה. סבאלנקה, שחיפשה תואר גרנד סלאם שלישי בקריירה על המגרשים במלבורן, הגיעה עד למעמד הגמר אך נכנעה שם לאלנה ריבאקינה. באותו גמר דרמטי, סבאלנקה כבר הוליכה 0:3 במערכה השלישית והמכרעת, אך חוותה קריסה מפתיעה כשאיבדה שישה מתוך שבעת המשחקונים האחרונים בדרך להפסד כואב.

ארנה סבלנקה בפעולה על המגרש (רויטרס)

עבור המדורגת ראשונה בעולם, טורניר דוחא הוא מקום עם היסטוריה מעורבת. היא זכתה בתואר בבירת קטאר כבר בהופעת הבכורה שלה בטורניר בשנת 2020, אך מאז התקשתה לשחזר את אותה יכולת על המגרשים המקומיים. מאז אותה זכייה, סבאלנקה מחזיקה במאזן של 2:3 בלבד בדוחא, כאשר בשנה שעברה היא הודחה כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד לאקטרינה אלכסנדרובה. למרות הפרישה הנוכחית מקטאר, הבלארוסית עדיין רשומה וצפויה להשתתף בטורניר דובאי (גם הוא בדרגת WTA 1000) שייערך בשבוע שלאחר מכן.

בעקבות היעדרותה של סבאלנקה, מי שתתפוס את משבצת המדורגת הבכירה בטורניר היא איגה שוויונטק הפולנייה. פרט לסבאלנקה ולג'סיקה פגולה האמריקאית, שפרשה גם היא מהאירוע, שאר שחקניות הטופ 10 העולמי צפויות לקחת חלק בטורניר, מה שמבטיח רמה גבוהה מאוד של טניס ותחרות עזה על התואר.

בנוסף לסבאלנקה, גם המדורגת 34 בעולם, לואיס בואסון, נאלצה להודיע על פרישה מהטורניר בשל פציעה ברגלה. הפציעה של בואסון חמורה מספיק כדי לגרום לה להחמיץ גם את הטורניר העוקב בדובאי. מי שייהנו מהשינויים ברשימת המשתתפות וייכנסו ישירות להגרלה הראשית הן אמיליאנה ארנגו (46 בעולם) וכריסטינה בוקסה (57 בעולם).

ילנה ריבקינה מניפה את גביע האליפות. (רויטרס)

טורניר דוחא, המשוחק על מגרשים קשים תחת כיפת השמיים, ייצא לדרך ביום ראשון הקרוב, ה-8 בפברואר, ויינעל במשחק הגמר שיתקיים ביום שבת, ה-14 בפברואר. למרות חסרונה של המדורגת ראשונה, הטורניר נותר אחד המוקדים המרתקים של פתיחת העונה, במיוחד עם השקת דירוג ה-"PIF Race to the WTA Finals" לשנת 2026.