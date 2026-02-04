יום חמישי, 05.02.2026 שעה 00:33
כאילו מעולם לא עזב: ארתור פילס חזר וניצח

הטניסאי הצרפתי חזר מהיעדרות של חצי שנה עקב פציעה בגב עם ניצחון בשלוש מערכות על ולנטין רויה בטורניר מונפלייה.

ארתור פילס מכה חבטה חזקה. (אימאגו)
ארתור פילס מכה חבטה חזקה. (אימאגו)

חצי שנה היא נצח בטניס המקצועני, אך עבור ארתור פילס, נראה שהזמן עצר מלכת. הצרפתי המוכשר, שדורג בעבר במקום ה-14 בעולם, חזר אמש (שלישי) למגרשים במסגרת טורניר מונפלייה (Open Sud de France) והוכיח לכולם שהפציעה הקשה כבר מאחוריו. פילס גבר על ולנטין רויה בתום קרב צמוד, ושלח מסר ברור לשאר הסבב: הוא כאן כדי להוביל.

מאז שפציעת מאמץ בגבו אילצה אותו לפרוש מהסבב באוגוסט האחרון, פילס הפך לצופה מהצד בספורט שבו הוא סומן כאחד הכוכבים הגדולים של העתיד. אולם, בטורניר הביתי בצרפת, הוא הסיר כל ספק לגבי "חלודה" אפשרית עם ניצחון 6:7(7), 7:6(4) ו-2:6 על רויה. פילס נראה בכושר גופני משופר ומנטליות חזקה במיוחד, דבר שהפתיע רבים לאור העובדה שלא התחרה מאז הקיץ של 2025.

ארתור פילס מציג יכולת מרשימה. (אימאגו)ארתור פילס מציג יכולת מרשימה. (אימאגו)

אל חדר העיתונאים במונפלייה נכנס פילס כשהוא נראה רזה וחטוב יותר – תוצאה של השלה של שישה קילוגרמים ממשקלו במהלך תקופת השיקום המפרכת. בזמן שעולם הטניס התמקד באליפות אוסטרליה הפתוחה, פילס עבד בצללים. הוא מיהר להחמיא לצוות המקצועי שלו על המעבר החלק חזרה לסביבת הלחץ הגבוה של סבב ה-ATP.

"זו בהחלט עבודה ארוכה, ולא רק עבורי, אלא עבור כל הצוות", אמר פילס בסיום. "כולם עבדו קשה – מהפיזיותרפיסט ועד למאמן הכושר, ואז מהכושר לטניס. גם אבא שלי, פיליפ, עשה עבודה גדולה מאוד מאחורי כל זה. בסופו של דבר, הושקעה כאן המון עבודה. אנשים לא בהכרח יודעים או מבינים את זה; הם רואים רק את מה שקורה על המגרש כשאנחנו מנצחים או מפסידים".

המערכה השלישית הייתה זו שהכריעה את הכף. פילס הגיש בדייקנות וזז על המגרש בנזילות שלא הסגירה את היעדרותו הממושכת. הוא הודה כי הופתע מעט מהחוסן של עצמו: "במיוחד אחרי סוף המערכה השנייה שבה התחלתי קצת להתקשות. אמרתי לעצמי שבכל מקרה זה כבר טוב; אני כאן, אני במערכה שלישית נגד שחקן מצוין במשחק החזרה שלי אחרי שמונה חודשים. ידעתי שאני יכול להחזיק ברמה הזו, פשוט לא ידעתי כמה זמן היריב שלי יחזיק מעמד".

ארתור פילס חוזר ובגדול למגרש. (אימאגו)ארתור פילס חוזר ובגדול למגרש. (אימאגו)

עבור ולנטין רויה, המדורג 56 בעולם, ההפסד נשא טעם אישי כואב לאור העובדה שהוא מתאמן באקדמיה המקומית במונפלייה בשלוש השנים האחרונות. רויה כבר הגיש למערכה הראשונה במצב של 3:5, אך קרס תחת הלחץ. "הידיים שלי פשוט ננעלו", הודה בכנות לאחר המשחק. "במערכה השלישית ארתור שיחק לי עם הראש. הוא היה אקטיבי מאוד. לא האמנתי שהוא יציג רמה כזו אחרי חצי שנה, הוא שיחק כאילו הוא מעולם לא עזב".

הניצחון הזה מסמן את תחילת הדרך החדשה של פילס בשנת 2026. עם שבירה כפולה במערכה המכרעת, הוא הבהיר לכולם שתקופת ההתאוששות הסתיימה רשמית. כעת, מצפה לו משוכה גבוהה בהרבה: מפגש ברבע הגמר מול המדורג ראשון בטורניר, פליקס אוז'ה-אליאסים. "אני לא מתכוון לעצור בניצחון אחד", סיכם פילס בביטחון לפני שעזב את החדר. "מעולם לא עצרתי בניצחון אחד, וזה לא עומד להשתנות".

