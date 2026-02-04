יום רביעי, 04.02.2026 שעה 21:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"קריאת השכמה גדולה עבורנו, סליחה מהקהל"

מאמן בית"ר ירושלים, ברק יצחקי, אחרי ההדחה המפתיעה מהגביע מול בני יהודה: "ביכולת כזו אי אפשר לדבר על תואר". שועה: "אנחנו לא משחקים כמו בית"ר"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

חיכינו לה, והיא הגיעה. ההפתעה הגדולה של רבע גמר גביע המדינה הגיעה הערב (רביעי) כשבני יהודה ממרכז הטבלה בליגה הלאומית הדיחה את בית״ר ירושלים מהמקום השני בליגת העל עם 1:2 סנסציוני באצטדיון טדי.

מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, אמר בסיום: “לצערי לא הופענו היום ועפנו מהגביע. המשחק לא שטף, לא שיחקנו טוב, אולי הגענו זחוחים, נענשנו, קיבלנו סטירה. המשחק שלנו בלי הכדור היה גרוע מאוד. נקלענו לפיגור. לרדת ב-2:0 זה משהו שלא מתאים לנו, נצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה להתנצל בפני הקהל המדהים שלנו שהגיע בהמוניו ואכזבנו אותו בענק. אני לא חולם יותר מדי רחוק.

“שחקנים ששיחקו היום שיחקו בגביע גם נגד קריית שמונה וטבריה, זה לא תירוץ. הייתה יכולת לא טובה. לצערי עפנו. מברך את בני יהודה שעשו משחק מעולה. מתקשים בלי אצילי? עובדה. אבל הבעיות אחרות, לא רק חיסרון של שחקן כזה או אחר. היה היום משחק מאוד מאכזב. אני לא יודע אם לקרוא לזה משבר, גם בליגה כשלא הצלחנו לנצח לא הפסדנו. אחרי שחזרנו היום למשחק קיבלנו אדום מטופש וכל הרוח יצאה לנו. את המחצית השנייה פתחנו טוב עם החילופים ואז האדום שיבש את ניסיון החזרה שלנו.

דור מיכה תופס את הפנים (אורן בן חקון)דור מיכה תופס את הפנים (אורן בן חקון)

“חוסר אחריות של סילבה? אראה את הצילום פעם נוספת. ברור שזה לא דבר שצריך לעשות בלי קשר בכלל למשחק הבא, אני מסתכל על המשחק הזה. אבל על טעות של רגע אני לא אגמור את השחקנים שלי. אני בטוח שכבר בדרך לחדר ההלבשה הוא הבין את הטעות שעשה. אני לא רוצה לחשוב בכיוונים האלה, רוצה לחשוב חיובי, יש לי כמה ימים לדחוף את השחקנים ולהכין אותם למשחק הבא, נצטרך להרים את הראש, אין ברירה אחרת. אחרי משחק כזה, אני לא חושב שאפשר לדבר על תואר, אנחנו צריכים להרים את עצמנו ולהיראות הרבה יותר טוב. זאת קריאת השכמה מאוד גדולה עבורנו. צריכים להסתכל קדימה, אין ברירה אחרת”.

ירדן שועה הוסיף: “לא זלזלנו, פשוט לא הופענו למשחק כמו שבית”ר רגילה לשחק. כולם מאוכזבים. נמשיך קדימה, יש לנו באר שבע ואני בטוח שנעשה שם תוצאה טובה. אנחנו לא משחקים את הכדורגל שבית”ר צריכה לשחק, גם במשחק שעבר. אני בטוח שזה משהו של רגע שיעבור, ושרק נלמד מהדבר הזה. כמובן שאצילי שחקן מצוין וחסר לנו, אני מאחל לו שירגיש טוב ויחזור כמה שיותר מהר. אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו בית”ר ירושלים, אני בטוח שנבוא ונופיע כמו שצריך ביום שני. לחץ? לא, אנחנו מתרכזים בעצמנו, לא מסתכלים על אף קבוצה אחרת. סילבה? נתתי לו את השקט שלו, אני בטוח שהוא יודע מה הוא עשה, זה לא אמור לקרות, אבל נתמוך בו במה שצריך. נבוא בכל הכוח ביום שני. האם ניקח אליפות? בעזרת השם”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)ירדן שועה (אורן בן חקון)

גם מאמן המנצחת, אלי לוי, דיבר בסיום ההתמודדות: “אם לא היינו מאמינים לא היינו מגיעים לפה, באנו עם תוכנית משחק ברורה, מהשנייה הראשונה ראינו שלא באנו להתבטל. שמח שהופענו, מגיע לשחקנים את כל הקרדיט. זה ללא ספק אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, זה מרגש. אני מחובר למועדון הזה בוורידים. אמרתי לפני המשחק שאם אנחנו יכולים לשמח את האוהדים האלה אז מה טוב. הגענו מוכנים, ידענו מי מקבל את מי בכל חלק במגרש, מי יוצא לאן, ידענו איך לעמוד מאחורה ואיך לצאת קדימה. מגיע שאפו ענק לשחקנים ולצוות שלי. מה שהיה היה, את הנעשה אין להשיב. אנחנו בתקופה טובה ואנחנו לא רוצים שהיא תסתיים. אנחנו ממשיכים להתקדם ולהשתפר”.

אלי לוי (אורן בן חקון)אלי לוי (אורן בן חקון)

אדר רטנר הוסיף: “שמח מאוד שעברנו שלב. אני מחכה ומצפה כבר ליום שני, לראות את הקהל בשכונה. היום היה מאמץ של קבוצה שידעה מההתחלה שהיא באה כשווה. זה מה שהביא לנו את הניצחון. קיבלו אותי בבני יהודה הכי יפה בעולם, האוהדים, חדר ההלבשה, כולם חיבקו אותי. זה המקום הכי נכון בשבילי וההחלטה הכי טובה שקיבלתי. חלמתי היום בצהריים שאני נותן גול בחצי השעה שהצלחתי לישון מרוב התרגשות. חולמים להניף גביע, יש פה קבוצה מצוינת וזו אחת הסיבות שהגעתי. אני מאמין בקבוצה, יש פה חומר שחקנים שהוא שווה ליגת העל בקלות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */