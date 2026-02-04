"קריאת השכמה גדולה עבורנו, סליחה מהקהל"

חיכינו לה, והיא הגיעה. ההפתעה הגדולה של רבע גמר גביע המדינה הגיעה הערב (רביעי) כשבני יהודה ממרכז הטבלה בליגה הלאומית הדיחה את בית״ר ירושלים מהמקום השני בליגת העל עם 1:2 סנסציוני באצטדיון טדי.

מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, אמר בסיום: “לצערי לא הופענו היום ועפנו מהגביע. המשחק לא שטף, לא שיחקנו טוב, אולי הגענו זחוחים, נענשנו, קיבלנו סטירה. המשחק שלנו בלי הכדור היה גרוע מאוד. נקלענו לפיגור. לרדת ב-2:0 זה משהו שלא מתאים לנו, נצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה להתנצל בפני הקהל המדהים שלנו שהגיע בהמוניו ואכזבנו אותו בענק. אני לא חולם יותר מדי רחוק.

“שחקנים ששיחקו היום שיחקו בגביע גם נגד קריית שמונה וטבריה, זה לא תירוץ. הייתה יכולת לא טובה. לצערי עפנו. מברך את בני יהודה שעשו משחק מעולה. מתקשים בלי אצילי? עובדה. אבל הבעיות אחרות, לא רק חיסרון של שחקן כזה או אחר. היה היום משחק מאוד מאכזב. אני לא יודע אם לקרוא לזה משבר, גם בליגה כשלא הצלחנו לנצח לא הפסדנו. אחרי שחזרנו היום למשחק קיבלנו אדום מטופש וכל הרוח יצאה לנו. את המחצית השנייה פתחנו טוב עם החילופים ואז האדום שיבש את ניסיון החזרה שלנו.

דור מיכה תופס את הפנים (אורן בן חקון)

“חוסר אחריות של סילבה? אראה את הצילום פעם נוספת. ברור שזה לא דבר שצריך לעשות בלי קשר בכלל למשחק הבא, אני מסתכל על המשחק הזה. אבל על טעות של רגע אני לא אגמור את השחקנים שלי. אני בטוח שכבר בדרך לחדר ההלבשה הוא הבין את הטעות שעשה. אני לא רוצה לחשוב בכיוונים האלה, רוצה לחשוב חיובי, יש לי כמה ימים לדחוף את השחקנים ולהכין אותם למשחק הבא, נצטרך להרים את הראש, אין ברירה אחרת. אחרי משחק כזה, אני לא חושב שאפשר לדבר על תואר, אנחנו צריכים להרים את עצמנו ולהיראות הרבה יותר טוב. זאת קריאת השכמה מאוד גדולה עבורנו. צריכים להסתכל קדימה, אין ברירה אחרת”.

ירדן שועה הוסיף: “לא זלזלנו, פשוט לא הופענו למשחק כמו שבית”ר רגילה לשחק. כולם מאוכזבים. נמשיך קדימה, יש לנו באר שבע ואני בטוח שנעשה שם תוצאה טובה. אנחנו לא משחקים את הכדורגל שבית”ר צריכה לשחק, גם במשחק שעבר. אני בטוח שזה משהו של רגע שיעבור, ושרק נלמד מהדבר הזה. כמובן שאצילי שחקן מצוין וחסר לנו, אני מאחל לו שירגיש טוב ויחזור כמה שיותר מהר. אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו בית”ר ירושלים, אני בטוח שנבוא ונופיע כמו שצריך ביום שני. לחץ? לא, אנחנו מתרכזים בעצמנו, לא מסתכלים על אף קבוצה אחרת. סילבה? נתתי לו את השקט שלו, אני בטוח שהוא יודע מה הוא עשה, זה לא אמור לקרות, אבל נתמוך בו במה שצריך. נבוא בכל הכוח ביום שני. האם ניקח אליפות? בעזרת השם”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

גם מאמן המנצחת, אלי לוי, דיבר בסיום ההתמודדות: “אם לא היינו מאמינים לא היינו מגיעים לפה, באנו עם תוכנית משחק ברורה, מהשנייה הראשונה ראינו שלא באנו להתבטל. שמח שהופענו, מגיע לשחקנים את כל הקרדיט. זה ללא ספק אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, זה מרגש. אני מחובר למועדון הזה בוורידים. אמרתי לפני המשחק שאם אנחנו יכולים לשמח את האוהדים האלה אז מה טוב. הגענו מוכנים, ידענו מי מקבל את מי בכל חלק במגרש, מי יוצא לאן, ידענו איך לעמוד מאחורה ואיך לצאת קדימה. מגיע שאפו ענק לשחקנים ולצוות שלי. מה שהיה היה, את הנעשה אין להשיב. אנחנו בתקופה טובה ואנחנו לא רוצים שהיא תסתיים. אנחנו ממשיכים להתקדם ולהשתפר”.

אלי לוי (אורן בן חקון)

אדר רטנר הוסיף: “שמח מאוד שעברנו שלב. אני מחכה ומצפה כבר ליום שני, לראות את הקהל בשכונה. היום היה מאמץ של קבוצה שידעה מההתחלה שהיא באה כשווה. זה מה שהביא לנו את הניצחון. קיבלו אותי בבני יהודה הכי יפה בעולם, האוהדים, חדר ההלבשה, כולם חיבקו אותי. זה המקום הכי נכון בשבילי וההחלטה הכי טובה שקיבלתי. חלמתי היום בצהריים שאני נותן גול בחצי השעה שהצלחתי לישון מרוב התרגשות. חולמים להניף גביע, יש פה קבוצה מצוינת וזו אחת הסיבות שהגעתי. אני מאמין בקבוצה, יש פה חומר שחקנים שהוא שווה ליגת העל בקלות”.