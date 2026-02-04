הפועל ת"א זועמת על הסכם השידור של המנהלת

במנהלת הליגה הודיעו היום (רביעי) על הבנות על מכירת זכויות השידור לערוץ הספורט לשלוש שנים נוספות, כאשר ההסכם הזה יעמוד על כ-20 מיליון שקלים עם אופציה לשלוש שנים נוספות בסך ממוצע של כ-21 מיליון שקלים. את ההודעה הזו הופתעו לראות בהפועל תל אביב, ואף במועדון טוענים על הטעייה ואישור לא תקני תוך כדי הסתרת מידע מהדירקטוריון, כאשר הם מתנגדים להסכם.

בהפועל תל אביב טוענים שמנכ”ל המנהלת, דייויד בסן, לא הביא לידי הנציגים בדירקטוריון של מנהלת הליגה בכדורסל את העובדה שהייתה לו הצעה מעופר ינאי בעצמו שרצה לרכוש את הסכם השידורים בגובה של כ-30 מיליון שקלים, כאמור כ-10 מיליון יותר מההסכם שנחתם עם ערוץ הספורט, כלומר גם שכל שאר הקבוצות היו מרוויחות מזה יותר.

בהפועל אף טוענים שבסן עודכן על ידי ינאי שיש גורמים שמוכנים לשלם כ-40 מיליון ולכן בעלי האדומים ביקש שיצאו למכרז. בסן שלח מייל לנציגים ובו בישר על ההסכם עם ערוץ הספורט לנציגים ורשם שאם אין התנגדויות זה מה שיקרה, אך לטענת הבכירים בהפועל מנכ”ל המנהלת לא עדכן על האפשרויות האחרות.

עופר ינאי וצחי רייכנשטיין (רדאד ג'בארה)

בהפועל ת”א דורשים דיון

בנוסף, האדומים זועמים שבסן ידע שהם לא רוצים את ההסכם, וכאשר נציג הקבוצה במנהלת, המנכ”ל צחי רייכשנטיין, בירר, נאמר לו שהנושא מטופל מול עופר. בכל מקרה, בהפועל תל אביב דורשים לקיים דיון בנושא ואף טוענים שאם לא יקרה דבר שכזה הם יפעלו לצו מניעה.

גורמים במנהלת אומרים שהם דיברו עם עופר ינאי, שאלו אותו איפה הוא מתכוון לשדר את הליגה והוא אמר להם בפלטפורמה של הקבוצות והם לא ראו בזה דבר רציני. דבר נוסף, עוד אומרים גורמים במנהלת שבהפועל תל אביב ידעו על הכל, שלחו פנייה לכל הקבוצות לפני ההחלטה הסופית והיה אפשר להתנגד, כאשר אם שני נציגים היו מתנגדים זה היה מביא לדיון, ואף אחד לא התנגד, כאשר כולם אף בירכו את המנהלת על ההסכם. הכל התנהל בצורה תקנית בליווי ייעוץ משפטי לפי גורמים במנהלת.

שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

בסביבת ינאי כועסים

בסביבתו של עופר ינאי מסרו: “המנהלת מוסרת גם פה פרטים מוטעים. הובהר להם שהם צריכים לצאת למכרז ולשים במכרז את התנאים שלהם לאופי ואיכות השידור והזוכה יצטרך לעמוד בזה”.

עוד מסרו: “הקבוצות קיבלו מכתב מטעה שבו נטען כי יש איום לתביעה מצד ערוץ הספורט בגלל שנות המלחמה, דבר שיש לו סבירות נמוכה היות ומדובר באירוע כח עליון וחמור מכך המידע הועבר לקבוצות בתור אפשרות יחידה והועלמה מהדירקטוריון הידיעה שיש הצעות נוספות גבוהות משמעותית מהצעת ערוץ הספורט. זו מעילה בחובת האמונים. בנוסף לאשר עסקה של 80 מיליון ש״ח ללא דיון ותוך שליחת מייל שספק אם מישהו פתח אותו תוך 24 שעות, זה אירוע לא סביר. יש לקיים דיון בדירקטוריון וככל שזה לא יקרה נפעל לעמוד על זכויותינו”.