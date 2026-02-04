יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:57
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
66%5413-583250בוסטון סלטיקס
64%5489-576050ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
42%5523-532848מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5511-604151אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
65%5988-617952דנבר נאגטס
62%5547-572550פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
43%6041-591151פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

טרייד גדול ב-NBA: אנתוני דייויס עבר לוושינגטון

הגבה עובר לבירת ארצות הברית מהמאבריקס, שיקבלו בחזרה חבילת נכסים מרשימה. בנוסף, הוויזארדס יקבלו את הארדי, ראסל ודאנטה אקסום. כל הפרטים בפנים

|
אנתוני דייויס בטירוף (רויטרס)
אנתוני דייויס בטירוף (רויטרס)

מהלך גדול בליגת ה-NBA: דאלאס מאבריקס ו-וושינגטון וויזארדס השלימו היום (רביעי) טרייד רחב היקף, שבמרכזו מעברו של אנתוני דייויס, 10 פעמים אולסטאר, לבירת ארצות הברית.

הוויזארדס יקבלו מדאלאס את דייויס, לצד ג’יידן הארדי, דיאנג’לו ראסל ודאנטה אקסום. מנגד, המאבריקס שולחים חזרה לטקסס את קריס מידלטון, איי ג’יי ג’ונסון, מלאקי ברנהאם ומרווין באגלי השלישי, בנוסף לחבילת בחירות דראפט משמעותית.

במסגרת העסקה, דאלאס תקבל בחירת סיבוב ראשון של אוקלהומה סיטי ת’אנדר מדראפט 2026 ובחירת סיבוב ראשון מוגנת של גולדן סטייט ווריירס מדראפט 2030. בנוסף, המאבריקס יקבלו שלוש בחירות סיבוב שני: ב-2026 מפיניקס, ב-2027 משיקגו וב-2029 מיוסטון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */