קובצ'ביץ' עצר את ילד הפלא הצרפתי במונפלייה

אלכסנדר קובצ'ביץ' הגיע לטורניר מונפלייה (Open Occitanie) עם זיכרונות מתוקים וציפיות גבוהות, אחרי שבעונה שעברה רשם ריצה מרשימה שנעצרה רק במשחק הגמר של טורניר ה-ATP 250 היוקרתי. אולם, בסיבוב השלישי שנערך ביום רביעי האחרון, האמריקאי המדורג 83 בעולם נאלץ להזיע הרבה יותר ממה שציפה מול אחד השמות המבטיחים והמסקרנים ביותר בטניס העולמי כיום.

מואיז קואמה, רק בן 16, עלה למגרש הביתי בצרפת כשהוא נושא על כתפיו את תקוות הקהל המקומי ואת תואר "ילד הפלא" של הטניס הצרפתי. קואמה, שנולד בשנת 2009 ומדורג כיום במקום ה-552 בעולם, קיבל כרטיס חופשי (Wildcard) לטורניר והיה נחוש בדעתו להיכנס לספרי ההיסטוריה. הצרפתי הצעיר קיווה להפוך לשחקן השביעי בלבד במאה ה-21 שמצליח לנצח משחק בהגרלה ראשית של סבב ה-ATP לפני שהוא חוגג את יום הולדתו ה-17, הישג ששמור ליחידי סגולה.

מואיז קואמה משגר אגרוף לעבר יריבו. (אימאגו)

הפתיחה של המשחק הייתה שייכת כולה לנער המקומי. קואמה הפגין בגרות יוצאת דופן וחוסן מנטלי מרשים בקו האחורי, כשהוא מצליח להוציא את קובצ'ביץ' משיווי משקלו פעם אחר פעם בחילופי חבטות בעצימות גבוהה. המערכה הראשונה התפתחה לקרב צמוד שהלך לשובר שוויון מורט עצבים. שם, קואמה שמר על קור רוח וניצח 5:7, מה שהקפיץ את הקהל במונפלייה שקיווה לראות סנסציה ענקית בשידור חי.

אך כאן הניסיון של קובצ'ביץ' בן ה-27 נכנס לתמונה. האמריקאי, שזכה לדירוג השמיני בטורניר, לא נלחץ מהפיגור והחל להשתלט על הנעשה במגרש. הניו יורקי העלה הילוך והציג עליונות מוחלטת בהגשות שלו, כשהוא זוכה ב-82 אחוזים מהנקודות בסטטיסטיקת ההגשה הראשונה. למעשה, קובצ'ביץ' היה כה דומיננטי במשחקוני ההגשה שלו, שהוא לא עמד בפני אף נקודת שבירה עד למשחקון האחרון בהחלט של ההתמודדות. הוא השלים את המהפך עם 2:6, 2:6 בשתי המערכות הבאות, וסגר את הסיפור תוך שעה ו-54 דקות.

"הוא פשוט שיחק טוב יותר ממני במערכה הראשונה," הודה קובצ'ביץ' בכנות בסיום המשחק. "לא הרגשתי בנוח במיוחד על המגרש, זה בכל זאת המשחק הראשון שלי השבוע בטורניר. לאחר מכן התחלתי להתאקלם ולהרגיש את המשטח, ואני חושב שהרמה שלו ירדה רק במעט. קשה מאוד לשחק מול שחקן כזה, מעולם לא ראיתי אותו משחק קודם לכן, אבל אני ללא ספק התרשמתי ממנו מאוד".

הניצחון הזה מעניק לקובצ'ביץ' את הכרטיס לשמינית הגמר, שם מחכה לו משוכה צרפתית נוספת, הפעם בדמותו של טיטואן דרוגה בן ה-24. המפגש הזה יהיה מסקרן במיוחד עבור האמריקאי, שכן הוא יחפש נקמה ספורטיבית בדרוגה. רק בשבוע שעבר, השניים נפגשו בטורניר הצ'לנג'ר בקווימפר, שם הצרפתי יצא עם ידו על העליונה לאחר ניצחון 6:7(4), 6:7(8) בתום משחק צמוד במיוחד.

מואיז קואמה בפעולה על המגרש (אימאגו)

בעוד קואמה הצעיר ייאלץ להמתין להזדמנות הבאה שלו לפרוץ לקדמת הבמה העולמית, קובצ'ביץ' ינסה לנצל את המומנטום מהקאמבק הנוכחי כדי להמשיך עמוק לתוך הטורניר שבו הוא מרגיש בבית, במטרה להוכיח שההגעה לגמר בשנה שעברה לא הייתה מקרית.