הנוגדן המפתיע של צ'לסי נגד הקרנות של ארסנל

הקרן הראשונה של ארסנל במשחק הגביע אמש (שלישי) מול צ’לסי נשרקת, ואצטדיון האמירויות גועש. זו כבר תמונה מוכרת בצפון לונדון: כל קרן של התותחנים מתקבלת כאילו מדובר בפנדל. שחקני המארחת מצטופפים ברחבת החמש, על קו השער, במטרה להקשות ככל האפשר על השוער רוברט סאנצ'ס. אך רגע לפני שנוני מדואקה ניגש להגביה, מתרחשת תנועה לא צפויה.

מלו גוסטו, ליאם דלאפ וג'ורל האטו פורצים החוצה מהרחבה בריצה חדה, מה שמאלץ את ארסנל להגיב במהירות. אברצ'י אזה, גבריאל מרטינלי ומרטין זובימנדי נאלצים לצאת בעקבותיהם, וכך מתפרקת לשבריר שנייה שיטה שהניבה לארסנל אינספור שערים בשנים האחרונות.

מכונת שערים נייחים

במהלך השנה וחצי האחרונות, מאז פתיחת עונת 2024/25, כבשה ארסנל לא פחות מ-53 שערים ממצבים נייחים, 13 יותר מכל קבוצה אחרת בפרמייר ליג. סגנון המשחק הזה עורר לא מעט ביקורת, כשיש המאשימים את הקבוצה בכדורגל משעמם שמבוסס יתר על המידה על נייחים, אך במקביל גם גרף שבחים, בעיקר נוכח ההצלחה.

מיקל ארטטה (IMAGO)

ארסנל מובילה את הליגה בפער של שש נקודות ממנצ'סטר סיטי, ניצחה בכל משחקיה בליגת האלופות, העפילה לגמר גביע הליגה ונמצאת בסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי. נדמה שזה רק עניין של זמן עד שהמועדון יחזור להניף תואר לראשונה מאז 2020, והקרנות, במיוחד, ממלאות תפקיד מרכזי בדרך לשם.

המהלך של רוזניור

מי שניסה למצוא את התרופה לבעיה הוא ליאם רוזניור, מאמנה של צ'לסי. קבוצות כמו מונאקו ואסטון וילה כבר ניסו בעבר להשאיר שחקנים מחוץ לרחבה כדי למנוע מארסנל, בהובלת מומחה המצבים הנייחים ניקולא ז'ובר, לדחוס עשרה שחקנים לרחבת החמש, אך צ'לסי לקחה את הרעיון צעד אחד קדימה.

ליאם רוסניור (IMAGO)

המפתח היה אלמנט ההפתעה. מדואקה כבר החל בתנועת ההגבהה כאשר שלושת שחקני צ'לסי זינקו קדימה בו-זמנית. תרגיל ההטעיה הזה בלבל את ההגנה והרס את מהלך הקרן של ארסנל עוד לפני שהכדור נשלח לרחבה.

אמנם עדיין יש פרטים לשייף, אך ייתכן שהליגה סוף סוף מצאה דרך להתמודד עם אחד מכלי הנשק היעילים ביותר של התותחנים, כלי שעשוי היה להוביל אותם בחודשים הקרובים לאליפות ראשונה בפרמייר ליג מזה יותר משני עשורים.