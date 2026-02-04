יום רביעי, 04.02.2026 שעה 19:38
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

הנוגדן המפתיע של צ'לסי נגד הקרנות של ארסנל

רוסניור הפתיע את המוליכה, כשהוציא 3 שחקנים רגע לפני ההגבהה, דבר ששיבש את התוכניות של המארחת. זה לא הספיק הפעם לניצחון, אך האם זה סימן לבאות?

|
ליאם רוסניור ומיקל ארטטה (IMAGO)
ליאם רוסניור ומיקל ארטטה (IMAGO)

הקרן הראשונה של ארסנל במשחק הגביע אמש (שלישי) מול צ’לסי נשרקת, ואצטדיון האמירויות גועש. זו כבר תמונה מוכרת בצפון לונדון: כל קרן של התותחנים מתקבלת כאילו מדובר בפנדל. שחקני המארחת מצטופפים ברחבת החמש, על קו השער, במטרה להקשות ככל האפשר על השוער רוברט סאנצ'ס. אך רגע לפני שנוני מדואקה ניגש להגביה, מתרחשת תנועה לא צפויה.

מלו גוסטו, ליאם דלאפ וג'ורל האטו פורצים החוצה מהרחבה בריצה חדה, מה שמאלץ את ארסנל להגיב במהירות. אברצ'י אזה, גבריאל מרטינלי ומרטין זובימנדי נאלצים לצאת בעקבותיהם, וכך מתפרקת לשבריר שנייה שיטה שהניבה לארסנל אינספור שערים בשנים האחרונות.

מכונת שערים נייחים

במהלך השנה וחצי האחרונות, מאז פתיחת עונת 2024/25, כבשה ארסנל לא פחות מ-53 שערים ממצבים נייחים, 13 יותר מכל קבוצה אחרת בפרמייר ליג. סגנון המשחק הזה עורר לא מעט ביקורת, כשיש המאשימים את הקבוצה בכדורגל משעמם שמבוסס יתר על המידה על נייחים, אך במקביל גם גרף שבחים, בעיקר נוכח ההצלחה.

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

ארסנל מובילה את הליגה בפער של שש נקודות ממנצ'סטר סיטי, ניצחה בכל משחקיה בליגת האלופות, העפילה לגמר גביע הליגה ונמצאת בסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי. נדמה שזה רק עניין של זמן עד שהמועדון יחזור להניף תואר לראשונה מאז 2020, והקרנות, במיוחד, ממלאות תפקיד מרכזי בדרך לשם.

המהלך של רוזניור

מי שניסה למצוא את התרופה לבעיה הוא ליאם רוזניור, מאמנה של צ'לסי. קבוצות כמו מונאקו ואסטון וילה כבר ניסו בעבר להשאיר שחקנים מחוץ לרחבה כדי למנוע מארסנל, בהובלת מומחה המצבים הנייחים ניקולא ז'ובר, לדחוס עשרה שחקנים לרחבת החמש, אך צ'לסי לקחה את הרעיון צעד אחד קדימה.

ליאם רוסניור (IMAGO)ליאם רוסניור (IMAGO)

המפתח היה אלמנט ההפתעה. מדואקה כבר החל בתנועת ההגבהה כאשר שלושת שחקני צ'לסי זינקו קדימה בו-זמנית. תרגיל ההטעיה הזה בלבל את ההגנה והרס את מהלך הקרן של ארסנל עוד לפני שהכדור נשלח לרחבה.

אמנם עדיין יש פרטים לשייף, אך ייתכן שהליגה סוף סוף מצאה דרך להתמודד עם אחד מכלי הנשק היעילים ביותר של התותחנים, כלי שעשוי היה להוביל אותם בחודשים הקרובים לאליפות ראשונה בפרמייר ליג מזה יותר משני עשורים.

