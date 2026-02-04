המרוץ לערב הסעודית החל: ריבאקינה בראש

עונת הטניס של שנת 2026 כבר נמצאת בעיצומה, והיום (רביעי) פרסם ארגון ה-WTA את העדכון הרשמי הראשון ללוח התוצאות של "המרוץ לגמר ה-WTA". לאחר פתיחת עונה דרמטית ועמוסה שכללה חמישה טורנירים בנוסף לגראנד סלאם הראשון של השנה במלבורן, אלנה ריבאקינה היא זו שתופסת את המקום הראשון בדרך לטורניר סוף השנה היוקרתי.

הטניסאית הקזחית, שזכתה באליפות אוסטרליה הפתוחה האחרונה וקטפה את תואר הגראנד סלאם השני בקריירה שלה, ניצבת בפסגת הדירוג בזכות הישגים מרשימים במיוחד בחודש ינואר. בנוסף להנפת הגביע במלבורן, ריבאקינה רשמה הגעה לרבע הגמר בטורניר בריסביין (WTA 500). כזכור, ריבאקינה הבטיחה את מקומה בגמר ה-WTA של שנת 2025 רק ברגע האחרון, אך המשיכה כל הדרך לזכייה בתואר וגרפה פרס כספי שובר שיאים של 5.235 מיליון דולר כאלופה המכהנת.

אלנה ריבקינה נואמת ומחזיקה את הגביע. (רויטרס)

במקום השני בדירוג המעודכן נמצאת ארינה סבלנקה, אותה ניצחה ריבאקינה בגמר מותח במלבורן. סבלנקה צברה נקודות רבות המציבות אותה בעמדת רדיפה מצוינת, בין היתר בזכות הזכייה שלה בתואר בבריסביין בתחילת חודש ינואר. את השלישייה הראשונה סוגרת אלינה סביטולינה האוקראינית, שרשמה פתיחת עונה פנטסטית שכללה זכייה בתואר ה-19 בקריירה שלה בטורניר אוקלנד והגעה לחצי הגמר באוסטרליה – הישג שמשווה את תוצאת השיא שלה בטורנירי גראנד סלאם.

בגזרת הזוגות, הצמד אנה דנילינה ואלכסנדרה קרוניץ' תופסות את המקום הראשון עם מעל ל-1,600 נקודות. השתיים הציגו יציבות מרשימה עם הגעה לחצי הגמר בטורנירי בריסביין ואדלייד, וסיימו כסגניות באליפות אוסטרליה הפתוחה. מעניין לציין כי אלופות אוסטרליה הטריות, אליס מרטנס וז'אנג שוואי, טרם נכנסו לדירוג הרשמי; זאת מכיוון שהתקנון מחייב צמדים להשתתף בשני טורנירים לפחות יחד כדי להופיע בטבלה, בעוד שהשתיים שיחקו יחד רק בטורניר אחד עד כה העונה.

המאבק על הנקודות צפוי להתלהט בשבועות הקרובים עם המעבר של הסבב למזרח התיכון. נקודות דירוג קריטיות יחולקו בטורניר אבו דאבי (WTA 500), ולאחריו בשני טורנירי ה-WTA 1000 הראשונים של העונה – בדוחא ולאחר מכן בדובאי. מדובר בהזדמנות משמעותית עבור השחקניות לבסס את מעמדן בצמרת לפני המעבר לעונת החימר.

אלנה ריבקינה צועדת עם הגביע. (רויטרס)

גמר ה-WTA שייערך בריאד, ערב הסעודית, יארח את שמונה שחקניות היחידות ושמונת זוגות הטניסאיות המובילים בדירוג השנתי. על פי חוקי התחרות, המקום השמיני בדירוג מובטח לשחקנית או לצמד שזכו בטורניר גראנד סלאם במהלך העונה, בתנאי שהם מדורגים בין המקומות 8 ל-20. הטורניר היוקרתי יתקיים בפורמט של בתים (Round-robin), כאשר המנצחת ביחידות תזכה להניף את גביע בילי ג'ין קינג, והמנצחות בטורניר הזוגות יזכו בגביע על שם מרטינה נברטילובה.