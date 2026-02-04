ירין לוי, חוגי וקאלו בהרכב בית"ר מול בני יהודה

מכבי חיפה כבר הבטיחה את השתתפותה במעמד ארבע האחרונות של גביע המדינה כאשר הערב (רביעי) רבע הגמר של המפעל ממשיך, וב-19:00 בית”ר ירושלים מצמרת ליגת העל תארח באצטדיון טדי את בני יהודה מהליגה הלאומית.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, ג’ונובוסקו קאלו, ירדן שועה ודור חוגי.

החבורה של ברק יצחקי שבשמינית הדיחה את עירוני קריית שמונה, לא מגיעה במומנטום חיובי להתמודדות מול האורחת, לאור שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה ומול מ.ס אשדוד. איבוד הנקודות עלה לירושלמים במקום הראשון ואולי דווקא בגביע זו ההזדמנות הטובה ביותר עבורם לצאת לדרך חדשה במידה שיעפילו.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

בצד השני, היריבה בכתום שבסיבוב שעבר גברה על מכבי הרצליה בפנדלים, מחזיקה בהיסטוריה עשירה במפעל הגביע ומחפשת את ההפתעה הגדולה בבירה. בשישי האחרון אלי לוי וחניכיו השיגו 0:1 על הפועל חדרה, אך באופן כללי יציבות היא לא ההגדרה הכי מתאימה לעונה הזו של המועדון משכונת התקווה שעומד במקום העשירי בלאומית.

עונת 2020/21 הייתה הפעם האחרונה בה שני הצדדים נפגשו, אז בליגת העל זה נגמר ב-2:2 דרמטי כאשר בית”ר חזרה מפיגור כפול בתוספת הזמן. הצהובים-שחורים הגיעו עד לגמר בעונה שעברה, שם הפסידו להפועל באר שבע, והפעם מכוונים לסיים גם עם הדבר האמיתי ולא רק התואר פיינליסטית. הכתומים להם ארבע זכיות בגביע המדינה, שואפים להחזיר עטרה ליושנה. איך המפגש ייגמר?