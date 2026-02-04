יום רביעי, 04.02.2026 שעה 18:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

הסכם שידורי מנהלת הסל כ-20 מיליון שקל לעונה

ליגת ווינר סל האריכה את הסכם מכירת זכויות השידור עם ערוץ הספורט בכ-3 שנים עם אופציה, כאשר ההסכם הקודם עמד על סכום של כ-14.5 מיליון שקל

|
אלייז'ה בראיינט מול רומן סורקין (רועי כפיר)
אלייז'ה בראיינט מול רומן סורקין (רועי כפיר)

ליגת ווינר סל הגיעה להבנות על מכירת זכויות השידור עם ערוץ הספורט לשלוש שנים נוספות מעונת 2026/2027. ההסכם יהיה בסך של כ-20 מיליון שקל, כאשר יש אופציה לשלוש שנים נוספות בסך ממוצע של כ-21 מיליון שקל.

זהו שיפור לעומת ההסכם הקודם שעמד על סך של כ-14.5 מיליון שקל בממוצע והורכב מהשנה הראשונה בסך של 12.5 מיליון שקל, 13 מיליון שקל, 14.5 מיליון שקל, 15 מיליון שקל, 17 מיליון שקל.

את ההסכם הובילו היו"ר ארי שטינברג והמנכ"ל דיוויד בסן, כאשר בהארכת ההסכם נקבע כי: המשחק המרכזי יתקיים בימים שבת, ראשון או שני ויחל לא יאוחר מ-20:55. יתר המשחקים ( למעט משחק יום שישי) יחלו לא לפני 18:30 ולא אחרי 20:15. בנוסף, ישובצו 3 משחקים ביום ב' בפורמט של "ערב הכדורסל של ישראל".

שטינברג: “מהלך אסטרטגי משמעותי למען האוהדים והליגה”

ארי שטינברג יו"ר מנהלת הליגה: "מהלך אסטרטגי משמעותי למען האוהדים והליגה. הצלחנו להוביל גידול ניכר בהכנסות, תוך הצבת הקהל במרכז, הן בשדרוג חווית הצפייה בבית והן בשעות המשחקים שיביאו לגידול בכמויות הקהל במגרשים. עם כניסתי לתפקיד התחייבתי כי הקהל הוא זכות הקיום שלנו וההסכם הנוכחי מבטא זאת הלכה למעשה. הוא משפר את חווית הצפייה, מגדיל את ההכנסות לקבוצות, ויוצר תשתית לכדורסל איכותי יותר ולחיזוק קהילת הכדורסל בישראל. אני רוצה להודות למנכ"ל הליגה, דיוויד בסן, על העבודה המצוינת וקידום הליגה".
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */