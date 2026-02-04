על רקע הדיון המסעיר והצפי לעונשים כבדים על עירוני טבריה, המועדון הצפוני פירסם את תגובתו היום (רביעי) מיד בתום הדיון.

“כבר מהדיון היום ברור לכולם: טבריה לא נהנית משום יתרון ספורטיבי, אין אישומים על כסף שחור, אין חוסר בבטוחות לבקרה. מה שהוגדר בקול תרועה רמה כ"פרשת החוזים כפולים" הוא לא יותר מרשלנות מקצועית וחוסר הבנה חשבונאית של הבקרה התקציבית”.

הדרישה להפחתת נקודות מבוססת על חישובים שגויים שמתעלמים מהעובדות החשבונאיות. המועדון יציג את מלוא ההוכחות והמסמכים בבית הדין. אנחנו ממשיכים בראש מורם ובביטחון מלא בצדקתנו”.

כתב האישום: “מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה”

על פי כתב האישום, עירוני טבריה ניהלה במשך ארבע השנים האחרונות "מערכת חוזית, תקציבית וחשבונאית מקבילה", המנותקת לחלוטין מפיקוח הבקרה התקציבית. התובע עו”ד גלעד ברגמן טוען כי המועדון חתם עם כל שחקניו על חוזים שנחזו להיות "נספחים", אך בפועל לא דווחו מעולם לרשות לבקרת התקציבים. המטרה, לפי האישום, הייתה ברורה: להקטין באופן מלאכותי את תקציב הקבוצה כדי להימנע מהעמדת בטוחות ולחמוק מתשלומי מסים, תוך השגת יתרון בלתי ספורטיבי על היריבות.