"זו לא מכירת חיסול, גם אני מאוכזב מהתוצאות"

אחרי 21 מחזורים בליגה הלאומית, הפועל עכו, שסומנה בתחילת העונה כאחת הקבוצות שצפויות להתחרות על העלייה לליגת העל, נמצאת במקום התשיעי בלבד, מרחק 11 נקודות מהמקום השני, שמוביל לעליית ליגה. בשל כך, במועדון שחררו כמה שחקנים, מה שגרם לחלק מהאוהדים לדאוג. בעלי הפועל עכו, צחי נקש, השיב לדאגות האוהדים עם מכתב בו הסביר את שחרורי השחקנים.

נקש כתב: “צהריים טובים אוהדות ואוהדי עכו היקרים, בואו כולם ננשום, סבלנות. אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה: זו לא מכירת חיסול! זו הפקת לקחים ובנייה של השלד לעונה הבאה. כמו כולכם גם אני מאוכזב מהתוצאות. ציפינו להיות במקום אחר לגמרי בטבלה, ובמאבק על עליית ליגה, ואני הראשון לומר בריש גלי: כראש המערכת אני לוקח אחריות מלאה על כך שהשנה נכשלנו במרוץ! מנהיגות נמדדת גם ביכולת ללמוד מכישלונות. כמי שמשקיע את רוב המשאבים במועדון ומעל כמה וכמה מיליוני ש"ח מכיסי הפרטי ומחברותי השונות רק בשנה האחרונה (הנתונים שקופים וחשופים לכל דורש במשרדים אצל שירן) חובתי להסיק מסקנות קרות.

“אחת המסקנות המרכזיות היא שאין טעם להחזיק סגל יקר באופן מלאכותי כשזה פשוט לא מתחבר על המגרש ולהכניס צעירים לסגל על מנת לראות מי יכול להתאים. כדי למנוע תסיסה מיותרת בסגל וכדי לשמור על בריאות המועדון החלטנו לשחרר שחקנים בכירים שמבוקשים במקומות אחרים. זה הזמן שלנו לבחון את השחקנים הצעירים במועדון ובסביבה מעכשיו המגרש שייך למי שיוכיח שהוא ראוי להיות חלק מהפועל עכו בעונה הבאה. אנחנו מתחילים לבנות קבוצה בריאה ומחויבת כבר מהיום.

צחי נקש (פרטי)

“לצד זאת חשוב לי להבהיר: אינני תושב עכו ואינני מעורב פוליטית והשמועות אינן נוגעות בי. ואני מודיע בריש גלי, הקבוצה אינה בת ערובה! אם יש אדם, גבר או אישה שמעוניינים לקחת את המועדון על עצמם כולל החלפת הערבויות האישיות שהעמדתי (שלא כמו בשנים הקודמות מהעירייה) הם מוזמנים להיפגש איתי באופן מיידי. אני לא אהווה שום מכשול למי שיבקש להוביל את המועדון קדימה”.